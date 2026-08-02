Lombardi: “Nuova tessera nazionale e 804 guide abilitate, passo decisivo per qualità e tutela del turismo italiano”

"Si tratta di un passo importante per la valorizzazione della professione e per la qualità dell’offerta turistica italiana”. L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commenta positivamente gli esiti dell’esame nazionale per l’abilitazione alla professione di guida turistica, con 804 candidati risultati idonei, e la presentazione della nuova tessera nazionale di riconoscimento destinata alle guide iscritte all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, resi noti dal Ministero del Turismo sul portale inPA.



Il nuovo sistema introduce una tessera realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dotata di avanzati sistemi di sicurezza e pensata per identificare le guide abilitate, rafforzare il contrasto all’esercizio abusivo della professione e offrire maggiori garanzie ai visitatori. “Le guide turistiche svolgono un ruolo fondamentale nel raccontare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei nostri territori – aggiunge Lombardi – Disporre di professionisti qualificati e riconoscibili significa quindi offrire ai visitatori un’accoglienza sempre più competente e contribuire a rendere ancora più competitiva la nostra destinazione".

"Si tratta - conclude l'assessore - di un intervento atteso dal settore che va nella direzione della qualità, della trasparenza e della tutela sia degli operatori sia dei turisti".