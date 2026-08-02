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Politica | 02 agosto 2026, 10:09

Scajola replica al SIAP Liguria: “La legge già tutela la Polizia, estesa ora anche a Forze Armate e Vigili del Fuoco”

L’assessore: “Accuse fuori contesto. La norma 10/2004 prevede da anni quote di alloggi ERP per le forze dell’ordine. La modifica approvata amplia soltanto i beneficiari, nel rispetto delle esigenze di chi indossa una divisa”

Marco Scajola

Marco Scajola

"Ho letto, con sorpresa, le parole del signor Roberto Traverso del SIAP Liguria. Quanto dichiarato non tiene infatti conto della legge regionale vigente 10/2004. Tale norma, da anni, garantisce alle forze dell’ordine e quindi alla Polizia di Stato la possibilità che i Comuni e le Arte prevedano nei bandi una quota fino al 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare a queste realtà. Con la modifica apportata nell’ultima seduta del Consiglio Regionale abbiamo semplicemente allargato, a seguito delle richieste di S.I.A.M.O. Esercito, questa possibilità anche alle forze armate, e successivamente, in sede di commissione consiliare, anche ai Vigili del Fuoco". Si esprime così l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola nel replicare a quanto dichiarato a mezzo stampa da Roberto Traverso del SIAP Liguria in merito agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

"Le accuse espresse da Traverso sono dunque fuori contesto e non corrispondono alla realtà dei fatti. Non abbiamo convocato i sindacati di Polizia perché non avrebbe avuto senso farlo per discutere di una legge che già li include - prosegue Scajola -. Siamo ovviamente a conoscenza dei problemi riscontrati dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato per cui Regione Liguria nutre rispetto e gratitudine, così come per tutti coloro che indossano una divisa e operano, quotidianamente, per la sicurezza di tutti noi e per i sindacati che li rappresentano. La mancanza di abitazioni è un problema a livello nazionale che, con i toni utilizzati da Traverso, non può essere imputato a Regione Liguria. Come Conferenza delle Regioni abbiamo già rappresentato al Governo questo tema e chiesto la possibilità che, all'interno del nuovo Piano Casa, venga tenuto conto delle esigenze suddette. Siamo sempre aperti al dialogo e al confronto con tutti per rispondere alle esigenze segnalate, ma questo deve essere basato sulla realtà dei fatti e non su accuse infondate o strumentalizzazioni".

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