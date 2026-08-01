Alloggi per la Polizia di Stato, il SIAP Liguria attacca: "Situazione drammatica, la Regione parli con i sindacati"

Non usa mezzi termini il SIAP Liguria, il sindacato di categoria della Polizia di Stato, nel commentare le recenti dichiarazioni della Regione Liguria sul tema degli alloggi ERP destinati anche alle forze dell'ordine. A intervenire è il segretario Roberto Traverso, che parla apertamente di una situazione "drammatica" e definisce fuori luogo i toni utilizzati dalla Regione.

Per Traverso, il problema principale è di metodo, prima ancora che di merito. "Ancora una volta apprendiamo dai giornali decisioni che riguardano direttamente le condizioni di vita delle donne e degli uomini della Polizia di Stato", scrive il segretario, sottolineando come la Regione Liguria scelga sistematicamente la strada degli annunci e delle dichiarazioni pubbliche, dimenticando un interlocutore che il sindacato ritiene fondamentale: le organizzazioni sindacali di polizia. Un metodo che il SIAP giudica "profondamente sbagliato e irrispettoso" nei confronti di chi rappresenta quotidianamente il personale impegnato nella sicurezza dei cittadini.

Nel mirino del sindacato finisce in particolare l'assessore regionale Marco Scajola, che secondo Traverso avrebbe rivendicato il dialogo con altre realtà sindacali per estendere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un'apertura che il SIAP definisce positiva in linea di principio, ma che si scontra con un'assenza specifica: "Nessuna organizzazione sindacale della Polizia di Stato è stata coinvolta su un tema che da anni denunciamo come una delle principali emergenze della nostra categoria", afferma il segretario, chiedendo direttamente conto di questa esclusione.

Traverso descrive un quadro allarmante sul fronte abitativo dei poliziotti liguri. Il caro affitti, spiega, ha raggiunto livelli ormai insostenibili, mentre gli alloggi di servizio disponibili risultano insufficienti: molti agenti trasferiti da altre regioni sono costretti a sostenere costi abitativi incompatibili con le retribuzioni percepite. Una situazione aggravata, secondo il sindacato, dal ritardo nel pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, che rende ancora più difficile far fronte a una spesa primaria come quella della casa.

Un capitolo a parte riguarda l'accoglienza dei nuovi agenti. La carenza di alloggi, denuncia Traverso, sta creando difficoltà persino nella sistemazione degli agenti in prova, indispensabili per garantire il ricambio del personale. Nei prossimi giorni, ricorda il segretario, arriveranno in Liguria i nuovi agenti in uscita dalle scuole di polizia, e il SIAP prevede già che la loro sistemazione rappresenterà l'ennesima emergenza da gestire con soluzioni provvisorie e ulteriori sacrifici richiesti al personale.

Il sindacato rivendica un impegno costante sul tema, portato avanti nelle interlocuzioni con Prefetti e Questori liguri, con richieste di interventi concreti su una criticità che, secondo Traverso, incide direttamente sul benessere del personale e, di conseguenza, sull'efficienza del servizio reso ai cittadini. Per questo motivo il SIAP giudica grave che la Regione continui a parlare delle condizioni dei poliziotti senza aver mai aperto un confronto diretto con le organizzazioni sindacali che li rappresentano.

Il segretario del SIAP Liguria chiede quindi formalmente all'assessore Scajola un incontro urgente, per conoscere nel dettaglio quali alloggi siano realmente disponibili, quali criteri verranno adottati per l'assegnazione, quali benefici concreti siano previsti per il personale della Polizia di Stato, e per chiarire perché il sindacato non sia mai stato coinvolto su una materia che definisce emergenziale da anni.

Chiude la nota un passaggio netto: "I poliziotti non hanno bisogno di annunci né di passerelle mediatiche. Hanno bisogno di risposte concrete, di politiche abitative serie e del rispetto istituzionale dovuto alle organizzazioni sindacali che ogni giorno rappresentano chi opera sulle strade, nelle questure e nei commissariati per garantire la sicurezza dei cittadini", conclude Roberto Traverso, segretario del SIAP Liguria.