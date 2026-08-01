Turismo, Stivala (PD): "Gli slogan non riempiono alberghi e negozi"

"Sul turismo l'amministrazione Di Muro continua a raccontare una città che, purtroppo, esiste solo nei comunicati stampa e nei post. La realtà è ben diversa e la stanno vivendo ogni giorno operatori economici, commercianti e cittadini". A dirlo è Antonio Stivala, segretario del circolo PD di Ventimiglia.

"Mentre si spendono risorse per strumenti di comunicazione e siti internet che sembrano più destinati all'autopromozione dell'amministrazione che alla valorizzazione del territorio, il calendario degli eventi estivi continua a non offrire iniziative capaci di richiamare visitatori da fuori comprensorio. Ventimiglia, invece, ha dimostrato in passato di poter ospitare eventi di livello, capaci addirittura di autofinanziarsi" - sottolinea - "Nel frattempo il turismo arretra: diminuiscono le presenze, molte attività soffrono e troppe vetrine restano vuote. Eppure, invece di costruire una vera strategia di rilancio, si preferisce aumentare l'imposta di soggiorno per le strutture extra alberghiere e continuare ad annunciare grandi opere - come la ciclabile dalla frontiera alla marina San Giuseppe - senza spiegare tempi, costi, coperture finanziarie e ricadute concrete sul territorio".

"Tra proclami, annunci e fotografie, questa amministrazione ha trasformato il turismo in uno strumento di propaganda ma i turisti non si conquistano con gli slogan: scelgono i luoghi che sanno offrire qualità, programmazione e accoglienza" - mette in risalto - "La differenza tra la narrazione del sindaco e la realtà è tutta qui: gli annunci riempiono i comunicati ma non riempiono le strade, i negozi e le strutture ricettive della nostra città".