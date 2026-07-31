Sanremo, Rodà e Damiano tornano all'attacco: "Manca una vera programmazione delle manutenzioni"

Tornano a farsi sentire i consiglieri comunali di opposizione Monica Rodà e Marco Damiano, che riportano al centro del dibattito la questione della programmazione delle manutenzioni cittadine dopo la bocciatura del loro ordine del giorno nell'ultimo consiglio comunale di Sanremo.

Secondo i due consiglieri, l'assestamento di bilancio ha consentito di mantenere gli equilibri finanziari dell'ente, rinviando però a un successivo provvedimento la destinazione di una parte delle risorse disponibili. Un elemento che, a loro giudizio, confermerebbe la fondatezza della proposta avanzata attraverso l'ordine del giorno.

"È proprio ciò che avevamo evidenziato con il nostro Ordine del Giorno, respinto dalla maggioranza nel precedente Consiglio comunale, con il quale chiedevamo un Piano organico di manutenzione della città, corredato da un cronoprogramma degli interventi e da un monitoraggio periodico, quale strumento di programmazione, trasparenza e condivisione delle priorità", spiegano i due consiglieri.

Per Rodà e Damiano, il nodo centrale non riguarda quindi la disponibilità economica dell'amministrazione, ma il metodo con cui vengono pianificati gli interventi. "Il punto non è la disponibilità delle risorse, ma l'assenza di una programmazione dei lavori pubblici, proprio quel metodo di pianificazione che avevamo proposto e che la maggioranza ha scelto di non condividere", concludono.

L'ordine del giorno chiedeva l'adozione di un piano strutturato per la manutenzione della città, con la definizione delle priorità, dei tempi di realizzazione e un sistema di monitoraggio periodico degli interventi, proposta che non ha però trovato il sostegno della maggioranza consiliare.