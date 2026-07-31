Castel Vittorio, il Consiglio comunale ricorda Franco Baresi con un minuto di silenzio e approva i verbali precedenti

Castel Vittorio ha aperto la seduta del Consiglio comunale di oggi con un momento di raccoglimento dedicato a Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, scomparso nella notte all’età di 66 anni. Su proposta del sindaco, l’assemblea ha osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio a una delle figure più rappresentative dello sport italiano del Novecento. “Franco Baresi ha rappresentato una delle pagine più belle e indimenticabili dello sport italiano nel secolo scorso”, è stato ricordato durante l’apertura dei lavori consiliari. La sua lunga carriera con la maglia rossonera, caratterizzata da successi in Italia, in Europa e nel mondo, è stata indicata come esempio di attaccamento, professionalità e appartenenza ai colori della propria squadra.

Il Consiglio comunale di Castel Vittorio ha quindi approvato all’unanimità i verbali della seduta precedente, dando atto della preventiva lettura degli stessi da parte dei consiglieri e dell’assenza di richieste di variazione. La votazione si è svolta per alzata di mano con esito favorevole da parte dei presenti. Alla seduta hanno partecipato sette consiglieri, mentre un componente risultava assente giustificato. I lavori si sono svolti nella sala consiliare della casa comunale, con la presenza del segretario comunale Achille Maccapani, incaricato della redazione del verbale.