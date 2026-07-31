Ventimiglia approva l'assestamento di bilancio, Bertolucci (Lega): "Decoro e pulizia nuovo input dell'Amministrazione Di Muro"

"Decoro e pulizia è il nuovo input dell'Amministrazione Di Muro". Lo sottolinea il consigliere comunale di maggioranza, capogruppo e segretario della Lega Simone Bertolucci commentando l'ultimo consiglio comunale svoltosi lo scorso 28 luglio a Ventimiglia.

Durante la discussione della pratica sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e approvazione di variazione di assestamento generale Bertolucci ha, infatti, sottolineato che "questo nuovo input permette di avere fino a un milione e seicento mila euro di avanzo libero che verrà concentrata su tre macro temi, sottolineati dal piano 2.0 dell'Amministrazione Di Muro: pulizia della città, manutenzioni e sicurezza. In realtà vi è di più ma c'è sempre una parte prudenziale da dover tenere accantonata per forza perché può esserci un'emergenza, che può capitare e come è già accaduto".

Si è, infatti, concentrato sull'importanza dell'assestamento di bilancio in virtù di questa nuova operazione che andrà a strutturare l'igiene ambientale, i lavori pubblici e la manutenzione ordinaria e la sicurezza. "E' il momento di costruire e dare attenzione alle opere più importanti" - mette in risalto - "Una volta che si programma, che si trovano i finanziamenti, che la filiera funziona e che si imbastisce il tutto si può dare un'attenzione doverosa anche alle piccole cose. Ricordo, però, che il piano asfalti è già partito negli scorsi anni. Molte vie in città sono già state asfaltate dalla nostra amministrazione, tra le quali tre ad altissima densità: via Isnardi, via San Secondo e un tratto di corso Limone Piemonte. E' stata un'opera economicamente importante".

"Siamo stati come le formiche e non come le cicale. Anche se in altri consigli comunali alcuni consiglieri dicevano che bisognava spendere tutto perché se un'amministrazione spende significa che è facoltosa. Bisognerebbe, invece, spendere ma anche risparmiare perché poi si spende dopo" - mette in risalto - "E' ovvio che la parte dell'igiene urbana è quella più attenzionata. Vi sarà un forte scambio di idee nei tavoli di lavoro con la Giunta e i consiglieri che cercheremo di organizzare a cadenza settimanale proprio per trovare soluzioni a tutte le emergenze, soprattutto per spazzamenti manuali, sfalci e lavaggi, che sono i tre punti fondamentali e carenti. Grazie alla rimodulazione cercheremo di trovare una soluzione, almeno al 99,9%".