Pulizia della città, manutenzioni e sicurezza tra le priorità di Ventimiglia: ad agosto entrano in servizio cinque nuovi operatori della polizia locale

Cinque nuovi operatori di polizia locale entreranno in servizio a Ventimiglia dal prossimo 1° agosto, verrà, inoltre, istituito un quarto turno di polizia di prossimità appiedata per rafforzare la sicurezza e saranno investite maggiori risorse per la pulizia e le manutenzioni in città. Lo ha annunciato il sindaco Flavio Di Muro nel corso della seduta odierna del consiglio comunale durante la discussione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e approvazione di variazione di assestamento generale.

"E' una pratica che è già stata esposta in commissione il cui filo logico inizia con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per poi proseguire con tutti i passaggi di programmazione finanziaria che si sono susseguiti fino ad oggi" - dice il dottor Luca Pontarollo illustrando la pratica sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 decreto legislativo 267/2000, e approvazione di variazione di assestamento generale, articolo 175 C. 8 decreto legislativo 267/2000 - "La pratica che andiamo a votare questa sera si compone principalmente di due macro componenti: la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione di variazione di assestamento generale. Quello che gli esercizi finanziari sono andati a fare, per quanto riguarda la prima, è stato verificare, al momento di metà dell'esercizio finanziario, la sussistenza di tutti quelli che sono gli equilibri e le componenti positive richieste dai principi di contabilità degli enti pubblici nel bilancio di previsione di Ventimiglia, approvato a dicembre con successive variazioni, approvate dal primo gennaio al 30 giugno. Abbiamo approvato quattro variazioni di cui tre di Giunta ratificate dal consiglio comunale e una resa esecutiva mediante determinazione dirigenziale. Il punto di partenza della nostra verifica degli equilibri è il risultato di amministrazione del 2025 che è risultato essere pari a 19.972.478,96 euro, di questi, la parte accantonata era pari a 11.308.364 euro e la quota vincolata era pari a 3.034.207,13 euro. Vi era poi un risultato di amministrazione, l'avanzo libero, pari a 2.629.887,18 euro. Ad oggi è stato applicato un totale di 1.128.149 euro con le variazioni precedenti. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, nella parte stime correnti abbiamo un equilibrio positivo di 1.082mila euro mentre nella parte di spesa capitale abbiamo un risultato positivo di 1.078mila euro. Abbiamo un equilibrio di bilancio totale pari a 2.190.910,40 euro. Il risultato di amministrazione presunto risulterebbe essere pari a 17.973mila euro. Sono state poi fatte delle ulteriori verifiche sui tempi di pagamento che sono inferiori rispetto a quanto stabilito dalla legge, in quanto gli enti locali devono pagare i loro fornitori in trenta giorni e noi abbiamo un anticipo intorno al trenta per cento in media su tutte le fatture commerciali da pagare. E' stato verificato il rispetto dei contributi e la finanza pubblica, è stata verificata la documentazione ricevuta da tutti gli uffici comunali in quanto dovevano riscontrare la sussistenza di situazioni che potevano generare degli squilibri di bilancio. Non sono state segnalate particolari situazioni, se non due che andremo a dettagliare. Sulla base del riconoscimento della sussistenza degli equilibri di bilancio si è poi proceduta alla variazione di assestamento generale di bilancio, che, in alcuni casi, viene utilizzata per stanare situazioni di rischio contabile che potrebbero determinare a fine esercizio un disavanzo di amministrazione. Nel nostro caso non sussistevano questi presupposti ma alcune voci di entrata sono state adeguate in quanto nel corso dei primi sei mesi è stato verificato un differente comportamento della partita rispetto alle previsioni. C'è poi la novità di quest'anno: la componente Tefa. Quest'anno verrà liquidata dalla provincia di Imperia senza l'intermediazione del comune di Ventimiglia. La variazione di assestamento al bilancio ha un saldo di 3.599mila euro. Quasi il 95% della variazione è composta dallo svincolo del risultato di amministrazione del 2025. Le partite residuali sono adeguamenti tra necessità tecniche degli uffici comunali. Con l'avanzo libero siamo andati a coprire le necessità: dare copertura a eventuali debiti fuori bilancio. Abbiamo applicato avanzo libero per circa 1.600mila euro lasciando una quota di 1 milione di euro ancora disponibile, da qui a fine anno si valuterà l'eventuale natura di utilizzo. Abbiamo applicato 250mila euro di avanzo vincolato, di cui 25mila euro che arrivavano da maggiori entrate 2025 in relazione ai proventi del codice della strada e 225mila euro che erano vincolati a bilancio da due o tre esercizi derivavano da un contributo statale ai comuni di frontiera per l'emergenza sanitaria (Covid e immigrazione) ed erano pari a 225mila euro. In questa sede lo andiamo ad applicare destinandolo ai minori stranieri non accompagnati per la loro accoglienza. Abbiamo applicato l'avanzo accantonato per 1 milione di euro. Queste somme vengono applicate a bilancio e vengono destinate per le finalità per le quali erano state previste per l'igiene urbana e i rifiuti. Viene svincolata 61.302mila euro che è il contributo di finanza pubblica dell'anno scorso che verrà destinato alla spesa per gli investimenti".

Pulizia della città, manutenzioni e sicurezza tra le priorità dell'Amministrazione Di Muro. "Un atto dovuto, un'approvazione tecnica di un ottimo lavoro svolto dagli uffici. Lo vogliamo trasformare in una presa di coscienza di quelle che sono le principali criticità della città e porvi rimedio" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Essere arrivati oggi a un cosiddetto 'tesoretto', che è l'avanzo libero di 2milioni e sei euro, che, insieme all'avanzo vincolato e ad altri fondi, è un record di questa amministrazione rispetto ai dieci anni precedenti, significa non trattenere delle risorse che potrebbero essere spese e non sono state fatte per inerzia dell'Amministrazione ma perché il procedimento con cui si vanno a creare questi tesoretti hanno un inizio e una fine, fatto dal duro lavoro sia della parte politica, che della parte tecnica del comune di Ventimiglia. Significa andare a sbloccare dei finanziamenti che consentono di avere delle risorse aggiuntive perché determinati impegni sono stati coperti da ulteriori entrate. Quando andiamo a vedere una capacità di attrarre risorse sovracomunali, come mai è stato fatto in questo comune, sia con la filiera istituzionale, vuol dire efficientare la spesa corrente e vuol dire avere un bilancio a posto. Per essere arrivati qui oggi vuol dire che abbiamo lavorato tanto e bene. Ora li vogliamo e dobbiamo spendere su alcuni argomenti che hanno bisogno di un'accelerazione come la pulizia della città. La rimodulazione del servizio è la soluzione per gran parte dei problemi riscontrati. Andiamo a recuperare circa 200mila euro per utilizzarli per migliorare il servizio. Riteniamo, però, che questo risparmio non sia sufficiente per riorganizzare il servizio di nettezza urbana in città e, quindi, per l'igiene ambientale andremo a utilizzare più di 1.300mila euro. Ci permetterà di preparare un maxi provvedimento che conterrà tutte le novità che andranno a migliorare il servizio: riscontrare obbligazioni precedenti, mantenere i servizi a misura di svuotamento dei cassonetti, introdurre le zone di spazzamento e comprare nuove forniture. Sono arrivati oggi nuovi bidoni che andranno a sostituire quelli rotti e a creare nuove isole ecologiche. Abbiamo già delle forniture in procinto di arrivare con il Pnrr. Andiamo a stanziare nuove risorse per andare a fare un nuovo affidamento sulle ecoisole. 250mila euro verranno utilizzati per offrire servizi aggiuntivi. Ci siamo insediati, abbiamo cambiato regime da porta a porta a bidoni di prossimità, abbiamo fatto insediare il nuovo appalto, abbiamo lavorato per dare a una società terza per studiare la rimodulazione, questa società ci ha messo circa un anno per consegnarci il lavoro e ora stiamo componendo le novità da introdurre nel servizio. Seconda priorità sono i lavori pubblici andremo a incidere sulle piccole opere, sulle manutenzioni, sugli asfalti della città, sui marciapiedi, sul verde e sulla messa in sicurezza del territorio. Terza priorità è la sicurezza. Dal primo di agosto andremo ad assumere cinque nuovi operatori di polizia locale. Aumentiamo quindi di un terzo il corpo di polizia locale. Abbiamo istituito e manteniamo il turno serale. Pensiamo di strutturare un piano di quarto turno di polizia appiedata di prossimità, che stia a cavallo tra l'ora di chiusura dei negozi e la prima sera per incrementare ancora in determinate zone la presenza. La polizia locale verrà poi incrementata nel suo nucleo ambiente perché abbiamo necessità di controllare le telecamere per sanzionare i reati ambientali e abbiamo anche da fare degli appostamenti per verificare chi nei pressi dei bidoni anziché mettere il sacchetto all'interno del bidone preferisce lanciarlo o abbandonarlo altrove. Da oggi parte una fase nuova perché le risorse ci inducono a rivedere il nostro impegno in questi settori e vogliamo dimostrare con i fatti di dare un cambio di passo a queste criticità della città. Non parliamo di un assestamento ordinario, è un documento che segna un cambio di passo con risorse importanti che mettiamo a disposizione della città per migliorare la performance amministrativa di questa amministrazione".

"Ecco il piano" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Bisognerebbe spendere ma anche risparmiare perché poi si spende dopo. Permette di avere fino a un milione e seicento mila euro di avanzo libero. La parte dell'igiene urbana è quella più accentuata, vi sarà un forte scambio di idee nei tavoli di lavoro con la Giunta per trovare soluzioni soprattutto per spazzamenti, lavaggi e sfalci. E' il momento di costruire e dare attenzione alle opere più importanti e poi alle piccole cose. Molte vie in città sono già state asfaltate".

"La prima cosa che ho fatto andando ad analizzare questo bilancio è stato cercare l'avanzo libero, perché dimostra la reale capacità di spesa di un'Amministrazione ed è in quel numero che possiamo capire che cosa possiamo fare di concreto" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "La cifra di oggi parla chiaro: abbiamo oltre un milione e sei pronti per essere spesi. Non ci sono più scuse. Non ci sono neanche più vincoli burocratici. Ci sono risorse reali che devono essere subito trasformati in cantieri e in decoro per la nostra città ma soprattutto ci sono risorse da investire nella pulizia della città. Dobbiamo avere il coraggio di programmare una manovra di investimenti corposa. I nostri concittadini ci chiedono di restituire le loro tasse sottoforma di opere concrete, ci chiedono di curare il loro territorio sottoforma di servizi di qualità. Le priorità assolute, secondo noi, sono sempre le stesse: pulizia, strade, marciapiedi e sicurezza. Serve immediatamente una quota importante di questo avanzo di bilancio: un piano straordinario di pulizia, di spazzamento e di lavaggio delle nostre strade. Serve, inoltre, un intervento immediato per la messa in sicurezza dei marciapiedi, per la manutenzione degli asfalti ammalorati. Nel prospetto troviamo indicazioni chiare: 140mila euro destinati ai marciapiedi, oltre 378mila euro per i lavori pubblici e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La scelta politica è molto semplice secondo me, dobbiamo utilizzare questo milione e sei per cambiare il volto di Ventimiglia senza 'se' e senza 'ma'. Sblocchiamo questo avanzo, ridiamo pulizia, decoro e sicurezza alle nostre strade, lo chiede la città. Come Forza Italia siamo soddisfatti e rincuorati dalle parole del sindaco, che ha dimostrato saggezza politica, ha avuto la lungimiranza e l'intelligenza di ascoltarci ma soprattutto ha colto, punto su punto, tutte le nostre proposte messe sul tavolo. Siamo soddisfatti ma saremo anche i guardiano più attenti di questo accordo e saremo lì a verificare, tavolo dopo tavolo, che agli impegni presi arriviamo a dei fatti".

"Non c'è bisogno di dire imprecisioni" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non è vero che la pulizia del mercato del venerdì non era prevista. Non è vero che i vigili, quando c'ero io, erano 20. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per le azioni concrete e i fatti e non per le belle parole. In ogni angolo della città trova delle opere fatte da me e dalla mia amministrazione. La casa della comunità non è ancora ultimata, il parcheggio di corso Genova non è ancora finito, il centro sociale è più di un anno e mezzo che nessuno può usarlo, è ancora chiuso, il reef non è finito, la nuova scuola di Ventimiglia Alta deve essere ancora ultimata, la passerella sarebbe già finita se avesse portato avanti il nostro progetto. C'è un tesoretto che verrà utilizzato per la pulizia della città. Non ci vuole uno studio, basta passare la vaporella tutti i giorni evitando che venga cancellata la segnaletica orizzontale. In tre anni abbiamo fatto almeno cinque chilometri di marciapiedi e due zone pedonali. Speriamo che vengano fatti tutti i marciapiedi dissestati. Per quanto riguarda la sicurezza ne prendo atto, qualcosa è stato fatto. Questa è una pratica altamente politica e il sindaco ha fatto un intervento politico, però, chiedo di essere più precisi, le imprecisioni hanno le gambe corte. Essendo un atto politico voterò contro".

"Nel centro dei giardini di Ventimiglia credo che ci sia la zona di spaccio più importante della città. Le mamme non possono portare i bimbi perché vi sono cani lasciati liberi e quindi è pericoloso, inoltre, ci sono gruppetti di persone sulle aiuole" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La percezione della sicurezza è peggiorata. In piazza della stazione si è consumato un omicidio tra migranti. Gli accampamenti abusivi di migranti si sono spostati nel letto del fiume del Roia. Ventimiglia tornerà bella quando verremo a discutere dell'apertura di alberghi. La città non può tornare bella se nessuno se ne occupa. Servono zone di spazzamento e quattordici agenti di nettezza urbana. Non avete ancora capito cosa serve alla città. In quel milione e sei ci sono risorse per mettere apposto il Belvedere e piazza Coletta? perché sono state abbandonate".

"Se ognuno si occupasse con le proprie capacità e realmente sarebbe diverso" -commenta il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Questo è un punto di partenza. Il coraggio di investire e di indebitarci per il bene della città non ci doveva mancare, meglio tardi che mai".

La pratica viene approvata nonostante il voto contrario dell'intera minoranza.