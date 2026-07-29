Ventimiglia, due sentenze esecutive: il consiglio comunale riconosce i debiti fuori bilancio

Approvato in consiglio comunale a Ventimiglia il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

"Si chiede al consiglio comunale il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per cui comma 1 del 194" - dice il segretario generale Monica Veziano illustrando la pratica - "In particolare, si tratta di due provvedimenti giudiziali esecutivi: una sentenza del tribula di Imperia, la 274, pubblicata il 28 aprile 2026, di risarcimento danni per caduta sul territorio, dove il tribunale riconosce la responsabilità ai sensi del 2051 del codice civile condannando l'ente. L'altra è una sentenza del giudice di pace di Sanremo, la 358 del 2026. Il giudice di pace, accogliendo il ricorso verso un verbale della polizia locale, lo ha annullato e ha condannato l'ente al rimborso delle spese legali".

"Il comune di Ventimiglia è dotata di una importante polizza assicurativa che tutale l'amministrazione e i cittadini per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi. E' un obbligo anche amministrativo dotarsi di una polizza" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Per poterla risparmiare, in parte, era più semplice affrontarla con risorse comunali. Oggi ci troviamo a dover liquidare 90mila euro senza che la nostra polizza assicurativa ci aiuti a corrispondere a questo cittadino che ci chiede i danni e quindi siamo costretti a fare una variazione di bilancio. In commissione mi si è detto, e questo ritengo che sia un fatto da approfondire, che purtroppo non è stata attivata la pratica assicurativa. C'è un danno errariale perché qualcuno non ha detto e non ha aperto la pratica di risarcimento danni. E' un fatto grave. A mio parere la responsabilità finanziaria risarcitoria doveva essere a carico dell'assicurazione che noi paghiamo tutti gli anni in base al contratto che abbiamo stipulato".

La pratica viene approvata dalla maggioranza mentre la minoranza si astiene.