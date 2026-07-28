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Politica | 28 luglio 2026, 19:21

Ventimiglia, lettera anonima sul servizio di igiene ambientale. Di Muro: "Sporgerò querela alla polizia postale"

Lo annuncia il sindaco in consiglio comunale

Ventimiglia, lettera anonima sul servizio di igiene ambientale. Di Muro: &quot;Sporgerò querela alla polizia postale&quot;

"Volevo informare il consiglio comunale e la cittadinanza che mi è pervenuta una lettera anonima che mi accosta ad attività illegite e illegali in materia di nettezza urbana e appalto dei rifiuti" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale parlando della lettera scritta e inviata dal 'Comitato Cittadini indignati' sul servizio di igiene ambientale a Ventimiglia.

"In tutta la mia lunga carriera politica e amministrativa non sono mai stato macchiato di nessun reato" - afferma il primo cittadino - "Intendo, pertanto, tutelare il sottoscritto ma anche l'ente che rappresento e domani andrò a sporgere querela alla polizia postale".

"L'ho ricevuta anche io" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Anch'io valuterò se procedere o meno per tutelare la mia immagine e quella del consigliere Leuzzi".

"Non so quali sono i termini e le accuse che vengono rivolte all'Amministrazione o ai capigruppo" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non esclude che facciamo parte all'Amministrazione. Vorrei leggere questa lettera per sapere se ci sono nomi, cognomi o fatti. Ne ho ricevute diverse negli anni e ogni volta le ho inviate alla Procura".

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Elisa Colli

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