Ventimiglia, "l'inquinamento acustico dei convogli ferroviari in sosta compromette il riposo dei residenti": Martinetto presenta un'interrogazione

"Da diverse settimane numerosi cittadini residenti nelle vicinanze della stazione ferroviaria segnalano un persistente e significativo disturbo dovuto alla permanenza di convogli ferroviari con impianti di bordo, ventilazione e climatizzazione in funzione anche nelle ore notturne. Tale situazione sarebbe tale da compromettere il riposo dei residenti, tanto da aver determinato la nascita di una raccolta firme finalizzata alla costituzione di un comitato contro l'inquinamento acustico" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata urgente (question-time) per sapere le iniziative intraprese dall'Amministrazione comunale sull'inquinamento acustico derivante dai convogli ferroviari in sosta presso la stazione ferroviaria della città di confine.

"Negli ultimi anni questa Amministrazione ha più volte rivendicato pubblicamente il valore della cosiddetta 'filiera istituzionale' evidenziando gli stretti rapporti con Regione Liguria, Governo, Ministero delle Infrastrutture e RFI anche in occasione degli investimenti sulla stazione ferroviaria di Ventimiglia, quindi, si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere poiché l’Amministrazione comunale era già a conoscenza delle problematiche denunciate dai residenti quali interlocuzioni ufficiali siano state avviate con RFI, Trenitalia, Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o altri enti competenti per affrontare il problema" - domanda Martinetto, consigliere comunale di Federazione Civica - Ventimiglia nel Cuore Ventimiglia, chiedendo una risposta orale nella prima seduta utile del Consiglio comunale - "Se siano stati richiesti rilievi fonometrici o altre verifiche tecniche finalizzate ad accertare il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e se siano stati richiesti interventi organizzativi o tecnici per limitare la permanenza dei convogli con impianti accesi durante le ore notturne o per ridurre le emissioni sonore".

Infine, Martinetto vuole sapere se "l'Amministrazione ritenga che la tanto richiamata 'filiera istituzionale' sia stata concretamente attivata anche per tutelare il diritto al riposo e alla salute dei cittadini di Ventimiglia oppure se, ad oggi, si sia limitata a prendere atto delle proteste senza promuovere iniziative efficaci" e se "il Sindaco intenda riferire al Consiglio comunale gli esiti delle interlocuzioni eventualmente già avviate e i tempi entro cui si prevede una soluzione della problematica".