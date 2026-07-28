Casa e rigenerazione urbana, Scajola a Roma per il Piano Casa e il futuro dell'edilizia pubblica

L'assessore regionale all'Urbanistica e all'Edilizia della Regione Liguria Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario in materia nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sarà impegnato domani, mercoledì 29 luglio, e giovedì 30 luglio, a Roma in una serie di riunioni per fare il punto sulle politiche abitative e di rigenerazione urbana.



Domani, alle ore 9.30, incontrerà il presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri e la sua giunta presso la sede romana della Regione Liguria. Obiettivo quello di proseguire la sinergia iniziata nell'ottica di una programmazione nazionale sull'edilizia popolare.

A seguire, alle ore 11, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, prenderà parte, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla cabina di monitoraggio del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale. A convocare il tavolo di confronto il ministro Matteo Salvini. L'occasione sarà importante per fare il punto sul Piano Casa, molto atteso dai territori.



Giovedì, 30 luglio, l'assessore Scajola incontrerà, sempre nella sede regionale di Roma, i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti per confrontarsi sulle possibilità di collaborazione volte a realizzare nuovi alloggi e dare opportunità alle famiglie.