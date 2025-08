Vela senza barriere a Ventimiglia: nasce convenzione tra Comune, Circolo Velico Ventimigliese e Spes (Foto e video)

Lezioni teoriche, pratiche e gare di vela per persone con disabilità saranno proposte una volta alla settimana per un anno. Un'iniziativa resa possibile grazie a una convenzione stipulata tra comune di Ventimiglia, Circolo Velico Ventimigliese e SPES incentrata sullo svolgimento di attività della scuola vela.

"A Cala del Forte vi sarà il centro dell'iniziativa" - fa sapere Riccardo Caboni, presidente del Circolo Velico Ventimigliese - "Strutturare l'iniziativa significava fare una convenzione con il Comune, che durerà un anno. Vi saranno corsi, lezioni di teoria, uscite in mare e gare. Sarà un modo per introdurre i ragazzi a fare gare di vela d'altura. Per noi è importantissimo. E' un'iniziativa che vogliamo migliorare. Ringraziamo l'assessore Raco che ha preso subito in mano la pratica, gli uffici e la dirigente Alessandra Risso. E' un punto di partenza, che prenderà il via ad agosto. La federazione punta tanto su queste iniziative. Fa parte di uno dei punti che permettono di essere parte integrante della federazione. Per noi è un giorno di festa. Giovedì prossimo, il 7 agosto, alle 14 faremo la prima lezione. Si comincerà in barca, un mezzo di sei metri che può accogliere le persone. Sarà un appuntamento settimanale in base alle esigenze della Spes. C'è anche la possibilità di fare una visita a Monaco. Cercheremo di offrire più esperienze possibili ai ragazzi".

"Saranno gruppi da un minimo di due a un massimo di quattro. Saranno dodici ragazzi, dai 29 ai 60 anni" - dice Matteo Lupi, presidente della Spes - "Abbiamo coinvolto tutti i centri, sia quelli che sono in questo comune sia quello che si trova a Bordighera. Ringrazio tutti e ricordiamo con un pensiero Luciano che ha avviato la prima iniziativa. Il mare è benessere, riabilitazione e libertà. Rappresenta un recupero psico-fisico. Quando Riccardo Caboni ha proposto questa iniziativa ci siamo messi subito in moto per realizzare un progetto, ringrazio, perciò, l'Amministrazione comunale, in particolare l'assessore Raco, che ha reso possibile la realizzazione del progetto. Impegno e memoria sono alla base di questa realtà. Vogliamo offrire il meglio e il massimo che ognuno può dare nel territorio per il cambiamento".

"Un'iniziativa che vuole aprire le porte alle persone diversamente abili che desiderano vivere il mare senza barriere e consente di superare ogni limite, sia fisico che mentale. I partecipanti potranno provare un piacevole senso di accoglienza nel segno dello sport e dell’inclusione sociale" - afferma l'assessore di Ventimiglia Milena Raco - "La vela è molto importante per poter superare problemi psico-fisici. E' molto importante perché i partecipanti potranno superare le loro paure verso il mare. Non ci sono limiti di età, fisici o psichici. La Spes e il Circolo Velico faranno in modo che i ragazzi potranno sentirsi uguali agli altri ed esprimersi in libertà in una location fantastica. L'inclusione deve essere alla base di tutto. Senza la collaborazione tra le associazioni e tutti coloro che si occupano delle persone più fragili non sarebbe stata possibile. Ben vengano questi progetti. Mi sono stupita del piccolo contributo richiesto, mi sono anche preoccupata e ho, infatti, chiesto se poteva bastare. Noi apriamo le porte anziché chiudere. La nostra assistenza sociale Silvia Mabadeje vive da vicino la disabilità ed è per questo che è stata individuata come principale referente della disabilità. Non capita spesso che le persone disabili vengono accolte e indirizzate verso una specialità sportiva. Ricevere da parte di un circolo una richiesta per aiutare i disabili scalda il cuore. Oggi la nautica solidale rappresenta una delle costanti attività che vengono promosse dalla Lega Navale Italiana e per questo ringrazio il circolo velico per la presenza sul territorio, presupposti alla base sono che il mare è per tutti, senza limiti di sesso, età, condizioni fisiche ed economiche. Vivere questa esperienza vuol dire aprire l’orizzonte a nuove opportunità e uscire dall’isolamento, la vela oggi a Ventimiglia è nautica e solidale per andare oltre le barriere".