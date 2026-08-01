Tari 2026, SìAmo Camporosso: "I cittadini continuano a pagare di più ma dove sono i risultati?"

"I cittadini continuano a pagare di più ma dove sono i risultati?" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che ha votato contro l’approvazione delle tariffe Tari 2026.
"Abbiamo scelto di dire 'no' perché riteniamo che non si possano chiedere ulteriori sacrifici economici alle famiglie e alle attività commerciali senza dare risposte chiare e senza dimostrare un reale miglioramento del servizio" - sottolinea la minoranza - "La Tari non dovrebbe essere una tassa destinata ad aumentare ogni anno, al contrario, dovrebbe premiare i cittadini quando fanno la loro parte".
"A Camporosso la raccolta differenziata è ormai entrata nelle abitudini di molti cittadini, che ogni giorno si impegnano a separare correttamente i rifiuti, eppure questo impegno non si traduce in un beneficio concreto in bolletta" - mettono in risalto i consiglieri comunali di minoranza - "In molti Comuni italiani, grazie a una gestione più efficiente del servizio e all’aumento della raccolta differenziata, è stato possibile ridurre la Tari anche del 15%, restituendo ai cittadini parte dei risultati raggiunti. Questo dimostra che un’altra strada è possibile. Noi ci chiediamo: perché a Camporosso questo non accade? Perché, nonostante i sacrifici richiesti ai cittadini, non si vedono riduzioni delle tariffe né un miglioramento evidente del servizio?".
"Chi differenzia correttamente dovrebbe essere premiato, non continuare a pagare sempre di più. Una gestione moderna dei rifiuti deve puntare su tre obiettivi: migliorare il servizio, aumentare la raccolta differenziata e ridurre il costo della tassa. Questa dovrebbe essere la vera sfida di un’Amministrazione" - affermano Morabito, Arsì e Bertaina - "Noi continueremo a vigilare, a studiare gli atti e a portare avanti le proposte necessarie affinché i cittadini di Camporosso possano avere un servizio migliore e una Tari più equa. Perché pagare le tasse è un dovere ma amministrare bene e utilizzare al meglio le risorse pubbliche è un dovere ancora più grande".