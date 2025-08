Sanremo: "Via al Mare, terra di confine dimenticata", tra degrado e incuria il grido degli abitanti di Bussana (Foto)

Come quasi ogni anno torna la protesta per quella che molti residenti chiamano la 'Terra di nessuno', ovvero via al Mare, a Bussana di Sanremo, frazione ad Est della città dei fiori e della musica. Tra parcheggi selvaggi, degrado e scarichi fognari, torna la protesta dei residenti che chiedono più attenzione e una serie di interventi da parte del comune.

Tra le contestazioni maggiori, arrivano quelle relative ad alcuni piccoli ruscelli che arrivano in strada con acque che chiaramente arrivano da scarichi fognari, senza dimenticare i molti camper parcheggiati, senza alcun rispetto delle normative. Ci sono poi zone dove i canneti crescono indomiti, sferzati dal vento ma anche abitati dai topi. C'è anche il classico tema dell'immondizia abbandonata. Anche in via al Mare (come in diverse zone della città) si vive il fenomeno accanto ai cassonetti con i soli 'incivili' che lasciano la 'rumenta' dove vogliono.

In via al Mare da tempo sono stati installati i dissuasori di velocità ma, secondo i residenti sono tante le moto che sfrecciano senza cura dei limiti, su una strada dove i cartelli sbiaditi sono solo ricordi lontani di una segnaletica. C'è poi, al confine con Arma di Taggia, il semaforo da cantiere che vigila giorno e notte da anni, come un guardiano dedito al suo lavoro. "Una via tranquilla tipicamente ligure - ci dicono i residenti - con un mare meraviglioso, ma pur sempre una via di confine, dimenticata. Noi, gli abitanti di questo luogo arido ma carico di bellezza, chiediamo di essere ricordati, chiediamo tutela della nostra amata via, che per molti è solo una via, ma per noi è casa".