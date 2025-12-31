Sanremo: Capodanno, sindaco Mager firma ordinanza su botti e alcol

In occasione dei festeggiamenti per la fine del 2025 e l’arrivo del nuovo anno, il sindaco Alessandro Mager, in accordo con la Polizia Municipale, ha firmato un’ordinanza che disciplina la vendita di sostanze alcoliche e vieta l’utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici di ogni genere, oltre che dei sistemi di autodifesa tipo spray antiaggressione.

L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 19:00 di oggi fino alle 02:00 di domani.

In questa fascia oraria è fatto divieto di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici. L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro ed il sequestro dei materiali utilizzati. L’obiettivo è di intervenire su situazioni che potrebbero comportare pericolo per l’incolumità delle persone e il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato per possibili incendi, in particolare a danno di veicoli, cassonetti ed arredo urbano.

L’utilizzo di questi materiali, infatti, può arrecare lesioni e danni fisici, anche di rilevante entità, per chi li maneggia o per chi ne venga fortuitamente colpito. Ulteriori conseguenze negative, compresa la perdita di orientamento, possono essere patite anche da parte di animali domestici e fauna selvatica.

Il divieto non si applica allo spettacolo pirotecnico organizzato dall’Amministrazione comunale, realizzato da professionisti e autorizzato secondo le norme di legge.

E’ stato inoltre disposto, sempre nel medesimo arco temporale, il divieto di:

vendita per l’asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione. La mancata osservanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5000.

consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione per la pubblica via

vendita o detenzione di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e/o lattine nonché di plastica dotate di tappo, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica;

introduzione e utilizzo di sistemi di autodifesa atti alla nebulizzazione di principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione);

L’inosservanza di questi ultimi tre divieti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

E’ consentita, invece, la consumazione delle bevande, alcoliche e non alcoliche, agli avventori all’interno degli esercizi di somministrazione e presso le loro pertinenza (dehors) limitatamente ai posti ai tavoli e non a coloro che non hanno posto a sedere.