Sanremo si prende la rivincita di Pasqua: spiagge piene e turisti da tutta Italia e Francia, l’estate è già cominciata (Foto)

Sanremo si gode la sua rivincita dopo una Pasqua rovinata, in parte, dalle previsioni meteo allarmistiche. Il ponte del Primo Maggio (insieme a quello del 25 aprile) ha regalato alla città una vera e propria anteprima d’estate, con temperature ideali, sole pieno e una marea di turisti in arrivo non solo dal Nord Ovest italiano ma anche dalla vicina Francia.

Le spiagge si sono riempite fin dalle prime ore del mattino: ombrelloni aperti, teli da mare, bambini in acqua e famiglie a passeggio. Un’immagine che conferma come la stagione estiva 2025, almeno in Riviera, sia cominciata con netto anticipo.

A beneficiarne sono stati anche gli stabilimenti balneari, i ristoranti e i locali della zona, che hanno potuto lavorare al meglio, registrando il tutto esaurito e offrendo servizi pieni ritmo per accogliere i numerosi visitatori. Un vero e proprio banco di prova superato a pieni voti in vista dell’alta stagione.

Anche il centro cittadino ha risposto con entusiasmo: via Matteotti e corso Imperatrice pieni di visitatori, code nei bar e nei ristoranti, musei e attrazioni turistiche presi d’assalto. Un movimento che lascia ben sperare sul fronte economico e dell’indotto, dopo mesi di clima instabile e occasioni mancate.