Festival di Sanremo: attenzione alle truffe online sui biglietti, boom di offerte fake sui social

Con l’avvicinarsi della kermesse canora più amata d’Italia, puntualmente si ripresenta il rischio delle truffe legate alla vendita di biglietti per il Festival di Sanremo. Un fenomeno ormai ricorrente, che sfrutta il desiderio di assistere all’evento per raggirare ignari appassionati.

Questa truffa segue uno schema noto e tristemente efficace, già sperimentato in altri ambiti come i concerti e gli eventi sportivi. I truffatori sfruttano i social media, in particolare piattaforme come Facebook, per attirare potenziali vittime. Sui gruppi dedicati a Sanremo o al Festival, spuntano profili fake che propongono la vendita di biglietti. Le offerte, spesso allettanti, celano però un’amara realtà: si tratta di una truffa.

Come riconoscere e difendersi dalle truffe? Diffidate da offerte sui social: i biglietti per il Festival sono gestiti da circuiti ufficiali, e qualsiasi altra fonte non verificata dovrebbe essere considerata sospetta. Verificate i profili venditori: i truffatori utilizzano account falsi o appena creati, spesso con poche informazioni e foto generiche. Non fate transazioni anticipate: non inviate denaro senza avere certezza dell’autenticità dei biglietti e del venditore. Infine, utilizzate canali ufficiali: per informazioni sull’acquisto dei biglietti, consultate esclusivamente i siti ufficiali legati al Festival di Sanremo.

Le forze dell’ordine, inclusa la Polizia Postale, sono da anni impegnate nella lotta contro queste frodi. In caso di sospetto, è consigliabile segnalare immediatamente l’account sospetto e, se si è stati vittime di una truffa, sporgere denuncia.