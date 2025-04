Vallecrosia, conferenza ed esibizione dell'unità cinofila: lezione con la Guardia di Finanza per gli studenti del Cnos Fap (Foto e video)

Frodi fiscali, contraffazione, evasione fiscale, diritti d'autore, frodi informatiche, pirateria informatica e audiovisiva, illeciti in materia di spesa pubblica, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, contrabbando, tutela del 'Made in Italy', corruzione e concussione sono stati i temi affrontati dalla Guardia di Finanza di Ventimiglia durante un incontro, avvenuto questa mattina al Don Bosco di Vallecrosia, con i ragazzi del Cnos Fap.

Una lezione speciale, proposta e organizzata dall'ex allievo Don Bosco ed ex finanziere Ciro Mariella, con il capitano Salvatore Proietto Russo, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia, che ha, infatti, incontrato e spiegato agli studenti presenti, attenti e interessati, il ruolo, i comparti e gli ambiti d'azione delle Fiamme Gialle. Alla conclusione della conferenza è seguita una dimostrazione pratica dell'unità cinofila. Insieme a due cani sono state simulate operazioni di controllo per la lotta contro lo spaccio illecito di sostanze stupefacenti.

"Oggi è una bella giornata perché all'interno del nostro centro di formazione professionale ospitiamo la Guardia di Finanza e l'unità cinofila" - dice il direttore del Cnos Fap Francesca Figini - "Abbiamo organizzato questo incontro grazie a Ciro Mariella, ex allievo Don Bosco ed ex finanziere, sempre vicino al nostro centro di formazione, per avvicinare sempre di più i ragazzi alle istituzioni e per parlare di legalità".

"Ho prestato servizio presso la Guardia di Finanza per circa 45 anni e oggi sono orgoglioso e onorato di aver organizzato questo incontro tra l’istituto professionale salesiano Don Bosco Cnos Fap di Vallecrosia e la compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia. L'evento ha previsto una conferenza con il capitano Salvatore Russo Proietto e una dimostrazione del modus operandi dell'unità cinofila" - fa sapere il luogotenente e cavaliere Ciro Mariella, organizzatore dell'incontro odierno presso i Salesiani - "Ringrazio il capitano Salvatore Proietto Russo per l’ottima e professionale relazione, l'unità cinofila, il direttore dell'istituto salesiano don Karim, la direttrice della scuola Cnos Fap Francesca Figini e i docenti. In particolare, ringrazio i ragazzi presenti, circa 200, che hanno seguito l’evento con interesse e partecipazione".