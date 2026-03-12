Bordighera, posizionamento autoscala: scatta il divieto di sosta in piazza Garibaldi

Verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, domani, il 13 marzo, in piazza Garibaldi a Bordighera, in particolar modo negli stalli di sosta riservati alle moto di fronte al numero civico 28 e il primo stallo riservato alle autovetture di fronte al numero civico 29, vista la concessione di suolo pubblico rilasciata a un cittadino per consentire il posizionamento di un'autoscala.
Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.
I contravventori saranno puniti a norma di legge.