Sanremo aderisce al protocollo su supercalcolo e IA: sostegno al progetto “Genova capitale dell’HPC biomedico”

Il Comune di Sanremo entra nel progetto che punta a fare di Genova un punto di riferimento nazionale e internazionale per il supercalcolo e l’intelligenza artificiale applicati alla ricerca biomedica. La Giunta comunale ha approvato all’unanimità l’adesione al protocollo di intesa “Genova Capitale dell’High Performance Computing per la Ricerca Biomedica”, un’iniziativa che coinvolge istituzioni, università e centri di ricerca. Il documento prevede che il Comune di Sanremo contribuisca alla governance del progetto “per quanto di propria competenza istituzionale e ferma restando l’assenza di qualsiasi impegno e onere anche economico a proprio carico”.

Il protocollo, firmato inizialmente il 10 ottobre 2024 da numerosi soggetti pubblici e privati, ha l’obiettivo di sviluppare a Genova un polo d’eccellenza dedicato alla medicina computazionale e alle tecnologie avanzate, con applicazioni nel campo clinico, biomedico e robotico. Al centro dell’intesa c’è la creazione di un centro dedicato alle simulazioni scientifiche, al calcolo ad alte prestazioni e all’analisi di grandi quantità di dati. Tra i firmatari dell’accordo figurano Regione Liguria, Università di Genova, Confindustria Genova, CNR, IIT, Enea Tech e Biomedical, Leonardo e gli ospedali Gaslini e San Martino, insieme ad altri enti del sistema scientifico e industriale.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, il progetto ha un forte valore strategico per lo sviluppo digitale della Liguria, con potenziali ricadute economiche, occupazionali e sociali. In particolare, l’iniziativa mira a rafforzare la candidatura del territorio ligure per la realizzazione di una GigaFactory nazionale dedicata all’intelligenza artificiale. Con l’adesione al protocollo, Sanremo si inserisce dunque nel percorso di innovazione e trasformazione digitale avviato a livello regionale, sostenendo un’iniziativa che punta a consolidare la Liguria come hub scientifico e tecnologico di rilievo internazionale.