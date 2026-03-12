Sponsorizzazioni, rifiuti e spiagge libere attrezzate: torna il consiglio comunale a Vallecrosia

Sponsorizzazioni, rifiuti e spiagge libere attrezzate sono alcuni dei temi che verranno affrontati nei sette punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Vallecrosia. La seduta si terrà il 18 marzo alle 21.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, verrà illustrata la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, una ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 19 del 6 febbraio adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Dovranno essere poi illustrati per l'approvazione il regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e le modifiche e le integrazioni al regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del suolo.

Verranno discusse, infine, tre interpellanze presentate dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune. La prima riguarda la sostituzione del comandante della polizia locale, la seconda, invece, è incentrata sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani mentre l'ultima riguarda il rispetto contrattuale dei bandi per l'assegnazione delle spiagge libere attrezzate.