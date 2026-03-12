Sanremo Verde, la Giunta rimodula il piano FESR da 7,6 milioni: nuovi interventi e cantieri fino al 2027

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la rimodulazione della strategia “Sanremo Verde”, il programma di interventi finanziato con i fondi europei del PR FESR Liguria 2021-2027, destinato alla riqualificazione urbana e ambientale della città. Il piano, del valore complessivo di 7,685 milioni di euro, rientra nell’obiettivo europeo “Policy 5 – un’Europa più vicina ai cittadini” e punta a realizzare progetti che migliorino la qualità ambientale, aumentino il verde urbano e contribuiscano al contrasto dei cambiamenti climatici. Come spiegato nella delibera approvata l’11 marzo dalla Giunta guidata dal sindaco Alessandro Mager, la revisione della strategia si è resa necessaria sia per nuove esigenze amministrative, sia per la presenza di numerosi cantieri attivi sul territorio cittadino.

Alcuni interventi esclusi dal piano

La rimodulazione prevede l’uscita dalla strategia di tre interventi inizialmente previsti:

- Parcheggio di via Scoglio, escluso perché l’area sarà riqualificata con un progetto di Amaie Energia con fitness area e verde pensile;

- Piazza Mercato Annonario, incompatibile con le tempistiche del programma europeo a causa del cantiere del parcheggio interrato di Piazza Eroi Sanremesi;

- Area sotto l’ospedale, dove prima di qualsiasi intervento sarebbe necessario un lavoro strutturale di messa in sicurezza del muro di contenimento.

- Le risorse destinate a queste opere saranno redistribuite su altri interventi già previsti nella strategia.

Più fondi per alcuni progetti chiave

Con la rimodulazione vengono rafforzati diversi interventi urbani , tra cui:

- Via Grande Torino, che diventa uno dei progetti principali della strategia con un quadro economico complessivo di circa 2,6 milioni di euro;

- Parcheggio Pian di Poma, che arriverà a oltre 1,08 milioni di euro;

- Passeggiata e Giardini Salvo D’Acquisto, intervento già anticipato al 2025 e ampliato grazie alle nuove risorse;

- Area di via Cotta, con un investimento complessivo di circa 852 mila euro.

- Gli interventi saranno finanziati per il 70% con fondi regionali europei e per il 30% con risorse comunali, mentre le spese per incentivi tecnici resteranno a carico del Comune.

Obiettivo finale: completare tutto entro il 2027

Il primo traguardo del programma è stato già raggiunto entro il 2024 con alcuni interventi realizzati in città, tra cui quelli su corso Orazio Raimondo, giardini Trento Trieste e parco San Martino. Il nuovo cronoprogramma conferma che tutti i lavori dovranno essere conclusi entro il 2027, mantenendo gli obiettivi europei legati alla riduzione dell’inquinamento, alla tutela della biodiversità e al miglioramento del benessere urbano. La delibera stabilisce inoltre che “gli interventi saranno inseriti nella programmazione triennale 2026-2028 e nel bilancio di previsione del Comune”, mentre il provvedimento sarà ora trasmesso alla Regione Liguria per la verifica e la conferma dei finanziamenti.