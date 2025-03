Bordighera, si apre una voragine sotto il lungomare: annullato il mercato del giovedì (Foto e video)

Si apre una voragine sotto il lungomare a Bordighera, nei pressi del San Marco Beach, e così viene allestito un cantiere per capire i motivi per cui si è registrato e soprattutto l'entità del danno. Per ragioni di sicurezza verrà, perciò, annullato il mercato del giovedì, previsto nella giornata di domani.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operai di un'impresa che hanno iniziato gli scavi per capire cosa sia realmente accaduto. Al momento non si esclude la possibilità che sia stata una conseguenza della mareggiata. Anche il sindaco Vittorio Ingenito si è recato sul luogo dell'accaduto per valutare la situazione.

Non si sa con esattezza quanto dureranno i lavori visto che si sta scavando in un punto delicato caratterizzato da molti sottoservizi. Per consentire l'intervento in totale sicurezza al momento, però, la viabilità sul lungomare può transitare a senso unico alternato.