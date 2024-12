Sanremo: famiglia di Arma di Taggia acquisisce il 'Parco Hotel', al via i lavori di ammodernamento per circa tre milioni

Verrà riqualificato e riaprirà a fine 2027 o inizio del 2028 il ‘Parco Hotel’ che, dopo tantissimi anni di degrado e assenza dal panorama dell’offerta alberghiera di Sanremo, tornerà quindi a riproporsi ai clienti.

Un'altra struttura che vede, come accaduto per altre, il ritorno all’offerta dell’hotellerie nella città dei fiori dopo le molte chiusure alla fine del secolo scorso. In attesa della riapertura (ormai imminente) dell’hotel Europa Palace e l’attesa per l’Astoria da poco acquisito dalla famiglia Marzocco, ora tocca all’albergo di corso Mazzini, alla periferia Est della città.

Il progetto di riqualificazione del Parco Hotel è stato affidato all’Ingegner Mario Conio, redatto insieme allo studio dell’Ing. Canevello ed al Geom. Alfio Gazzano. Il progetto prevede un totale ammodernamento dell’albergo, che è stato acquisito dalla famiglia Bassilana, che ha altre strutture ad Arma di Taggia.

Tra le modifiche sostanziali del progetto che è stato presentato in comune, c’è anche la costruzione di una moderna Spa e di una piscina, il tutto con finiture di prestigio per una struttura che ambisce ovviamente ad ottenere almeno quattro stelle. I lavori dovrebbero partire nel 2025 e sono previsti circa due anni di interventi per un costo di circa tre milioni di euro.