Sanremo, marzo da record per il Casinò: eventi internazionali, 17.635 visitatori e incassi a 4,86 milioni

Marzo si conferma un mese straordinario per il Casinò e per la città di Sanremo, grazie a un calendario fitto di eventi di respiro nazionale e internazionale che hanno attirato migliaia di visitatori e appassionati. Dai grandi tornei di burraco alle competizioni sportive, passando per spettacoli musicali e appuntamenti culturali, il Casinò ha rappresentato un vero e proprio polo di attrazione. Tra gli eventi di punta spiccano il torneo nazionale di Burraco con oltre 900 partecipanti, la Classicissima ciclistica di primavera, le manifestazioni dei Carri Fioriti, la Coppa automobilistica Milano-Sanremo con gala dinner e il Campionato nazionale “Ring Fighter Kombat Tour” 2026.

I numeri confermano il successo: nel solo mese di marzo sono stati registrati 17.635 ingressi, mentre da inizio anno il totale ha superato le 59.000 presenze. Sul fronte economico, gli incassi mensili hanno raggiunto 4,86 milioni di euro, portando il totale dal 1° gennaio a 14,6 milioni di euro, con un incremento del +14,24% rispetto al 2025. Per tre giorni la Casa da Gioco si è trasformata nella capitale italiana del Burraco, accogliendo 920 giocatori provenienti da tutte le regioni, a testimonianza della forte capacità attrattiva della struttura. Parallelamente, il teatro del Casinò ha ospitato eventi di grande rilievo come Sanremo Junior e il Campionato nazionale di sport da combattimento. Grande partecipazione anche per il convegno “Il fiore del Futuro” e per il ritorno della cultura musicale partenopea con il Premio internazionale Roberto Murolo. Sul palco si sono esibiti artisti come Peppe Barra, accompagnato dal maestro Luca Urciuolo, insieme a Enzo Gragnaniello, Maurizio Pica con Emanuela Loffredo, i Ladaniva e l’ensemble Napulitanata. Non è mancato lo spettacolo anche nella ristorazione, con lo chef Chef Aquila protagonista al Roof Garden, dove ha conquistato il pubblico con la sua cucina d’autore.

Fortuna protagonista nelle sale da gioco, con vincite particolarmente rilevanti. Nelle slot machine sono stati distribuiti premi superiori ai 5.000 euro per un totale di 1.156.000 euro. La vincita più significativa è stata di 49.643 euro alla slot “Mistery of the Lamp”, realizzata da una giocatrice del Nord Italia. Dall’inizio dell’anno il montepremi complessivo ha raggiunto oltre 4 milioni di euro. Grande entusiasmo anche ai tavoli di poker: un fortunato giocatore ha centrato un jackpot da 90.000 euro grazie a una spettacolare scala reale di cuori nell’Hold’em Poker. Intanto cresce l’attesa per i grandi eventi del 2026, tra cui l’Italian Poker Open di maggio, che promette nuove importanti affluenze.

A sottolineare il valore del periodo è il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi: “È stato un mese denso di manifestazioni, che hanno coinvolto la nostra città e in particolare modo il teatro e le sale del Casinò. Si sono svolte gare e spettacoli che poche località vivono in un mese. La struttura organizzativa ha saputo supportare tutte le diverse manifestazioni e tornei, assicurando alla clientela e agli ospiti quella puntualità, professionalità ed eleganza, che rende la Casa da Gioco una location unica. Abbiamo, inoltre salutato ben 900 appassionate e appassionati di Burraco, che hanno raggiunto Sanremo per il Campionato nazionale di categoria, tributando alla Casa da gioco il primato per la capacità di accoglienza. La stessa cura dedicata ai players dei nostri tornei di poker e delle nostre slot machines tra le più moderne e innovative. Il parco macchine, infatti, viene costantemente rinnovato per offrire le esperienze tecnologiche del momento, sempre ricordando l’importanza di giocare responsabilmente e con misura. Concludendo ringrazio i dipendenti della Casa da Gioco, il cui impegno costante, permette di ottenere questi importanti risultati.”

Un bilancio che conferma il Casinò di Sanremo come uno dei principali motori turistici ed economici del territorio, capace di coniugare intrattenimento, cultura e grandi eventi in un’unica, vincente proposta.