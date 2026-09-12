MareCultura 2026, CNA Pensionati protagonista del “Liguria Longevity Project”: "I nostri 2.300 associati parte attiva di una nuova cultura della longevità"

Non destinatari passivi di politiche dedicate alla terza età, ma protagonisti di una nuova cultura della longevità, fondata su partecipazione, movimento, alimentazione, prevenzione, relazioni e qualità della vita.

È con questo spirito che CNA Pensionati Imperia sarà protagonista della quinta edizione di MareCultura 2026, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Pian di Nave, a Sanremo, manifestazione promossa e organizzata da CNA Imperia che quest'anno porta al proprio interno uno dei progetti più importanti elaborati dall'Associazione: il Liguria Longevity Project.

Un coinvolgimento particolarmente significativo per una realtà che conta sul territorio circa 2.300 associati CNA Pensionati e che, considerando la platea più ampia di CNA Cittadini, raggiunge complessivamente circa 2.900 persone.

Una comunità importante non soltanto per i numeri, ma per il patrimonio di esperienze, competenze, relazioni e conoscenza del territorio che rappresenta. Ed è proprio questo patrimonio che CNA Imperia vuole mettere al centro del Liguria Longevity Project: vivere più a lungo deve significare vivere meglio, mantenersi attivi, coltivare relazioni, partecipare alla vita della comunità e continuare a essere protagonisti della società.

CNA Pensionati: "Vogliamo essere protagonisti del progetto". Grande soddisfazione viene espressa dalla Presidente di CNA Pensionati Imperia Carla Sappia e dalla Segretaria Stefania Currà, che sottolineano il valore della scelta compiuta da CNA Imperia di portare proprio all'interno di MareCultura un progetto dedicato alla longevità attiva.

"Abbiamo accolto con grande convinzione il Liguria Longevity Project elaborato dal Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano, perché affronta il tema dell'età in un modo profondamente diverso», dichiara Carla Sappia, Presidente di CNA Pensionati Imperia. «Non parla dei pensionati come di persone da assistere o come semplici destinatari di servizi. Ci considera una parte attiva della società e del territorio. È un'impostazione nella quale ci riconosciamo pienamente e alla quale vogliamo contribuire concretamente."

Per Sappia, MareCultura può rappresentare l'occasione per lanciare un messaggio che va ben oltre i due giorni della manifestazione. "Essere pensionati oggi significa avere davanti ancora molti anni nei quali coltivare interessi, muoversi, viaggiare, imparare, trasmettere esperienze e partecipare alla vita della propria comunità. La longevità è una conquista se agli anni che si aggiungono alla vita riusciamo ad aggiungere qualità, autonomia, relazioni e partecipazione. Per questo chiediamo ai nostri associati di esserci e di vivere MareCultura da protagonisti."

Uno stand CNA Pensionati per incontrarsi, informarsi e partecipare. Proprio per sottolineare l'importanza attribuita al coinvolgimento diretto delle persone, CNA Pensionati Imperia avrà a MareCultura uno stand interamente dedicato, aperto durante la manifestazione come punto di incontro e riferimento per associati, cittadini e visitatori.

Lo spazio permetterà di conoscere più da vicino il Liguria Longevity Project, chiedere informazioni sulle attività di CNA Pensionati, approfondire le opportunità e i servizi rivolti ai cittadini e raccogliere indicazioni e proposte da parte di chi vorrà contribuire allo sviluppo futuro del progetto.

Lo stand avrà quindi anche una funzione di ascolto: non soltanto fornire informazioni, ma creare un luogo nel quale incontrarsi e cominciare a costruire quella comunità della longevità attiva che rappresenta uno degli obiettivi del progetto.

"Abbiamo voluto uno spazio nostro proprio perché non vogliamo essere semplici spettatori di MareCultura", sottolinea Stefania Currà, Segretaria di CNA Pensionati Imperia. "Vogliamo incontrare i nostri associati, parlare con i cittadini, spiegare il progetto e soprattutto ascoltare. Le persone devono poterci raccontare esigenze, idee ed esperienze. Se vogliamo costruire un progetto sulla longevità che abbia davvero un futuro, dobbiamo costruirlo insieme a chi quella stagione della vita la sta vivendo."

Un appello ai 2.300 associati e a tutti gli over 50. L'invito di CNA Pensionati non si rivolge soltanto ai propri iscritti. L'obiettivo è coinvolgere l'intera popolazione over 50 della provincia di Imperia, perché proprio questa generazione può diventare uno dei motori del Liguria Longevity Project.

"Lanciamo un appello ai nostri circa 2.300 associati CNA Pensionati, alla più ampia comunità di circa 2.900 persone che fa riferimento a CNA Cittadini, ma anche a tutti gli over 50 del territorio: venite a MareCultura, partecipate alle attività, venite a trovarci nel nostro stand, fate domande e portateci le vostre idee", prosegue Currà.

"La cosa che ci convince maggiormente del Liguria Longevity Project è proprio questa: non è stato pensato per parlare degli over 50, ma per parlare con loro e costruire insieme a loro. Alimentazione, movimento, prevenzione, socialità, turismo, cultura e qualità della vita riguardano direttamente una generazione che ha ancora moltissimo da dare."

CNA Pensionati intende inoltre proseguire il proprio impegno oltre MareCultura. "La nostra presenza non terminerà con la manifestazione. CNA Pensionati vuole essere parte attiva del Liguria Longevity Project anche dopo il 20 settembre, mettendo a disposizione la propria rete associativa, coinvolgendo gli iscritti e contribuendo alle iniziative che verranno progressivamente sviluppate."

Perché il Liguria Longevity Project nasce dentro MareCultura. L'inserimento del Liguria Longevity Project nella quinta edizione di MareCultura rappresenta una scelta precisa di CNA Imperia.

In cinque edizioni la manifestazione ha costruito attorno al mare un percorso che ha coinvolto artigianato, ambiente, turismo, sostenibilità, gastronomia, imprese e comunità. Nel 2026 questo patrimonio incontra un tema capace di attraversarli tutti: la qualità della vita.

Il mare diventa benessere e attività all'aria aperta; la gastronomia incontra la Dieta Mediterranea; il clima favorevole di Sanremo e del Ponente diventa una risorsa da vivere dodici mesi l'anno; il movimento diventa parte dell'invecchiamento attivo; le relazioni e la partecipazione diventano elementi essenziali del ben vivere.

È proprio qui che il contributo di CNA Pensionati assume un valore strategico.

Il Liguria Longevity Project vuole infatti superare l'idea secondo cui l'aumento dell'età debba essere affrontato esclusivamente in termini assistenziali. La longevità riguarda anche autonomia, prevenzione, socialità, trasmissione delle competenze, turismo, cultura, volontariato e partecipazione alla comunità.

Ed è per questo che una platea di migliaia di associati e cittadini non può essere considerata semplicemente il pubblico al quale rivolgere il progetto: deve diventare una delle comunità che contribuiscono a costruirlo.

Sappia e Currà: ".MareCultura sia l'inizio di un percorso". "Riteniamo particolarmente importante la visione con cui Luciano Vazzano ha elaborato il Liguria Longevity Project e ha scelto di inserirlo proprio dentro MareCultura", sottolineano Carla Sappia e Stefania Currà. "Il mare, soprattutto in un territorio come il nostro, non appartiene soltanto all'estate. È movimento, socialità, alimentazione, clima, passeggiate, attività all'aperto e benessere. Legare questi elementi alla longevità significa valorizzare una delle caratteristiche più forti del Ponente ligure e, nello stesso tempo, parlare concretamente della vita delle persone".

Da qui la volontà di guardare oltre il 19 e 20 settembre. "Per CNA Pensionati MareCultura deve rappresentare l'inizio e non la conclusione del percorso. I nostri associati possono diventare testimoni e protagonisti della longevità attiva, partecipare alle iniziative, portare esperienze, creare relazioni tra generazioni e contribuire alla crescita del progetto. È una sfida nella quale crediamo e alla quale vogliamo dare il nostro contributo."

Vazzano: "I pensionati non sono il pubblico del progetto. Sono una parte determinante del progetto". A sottolineare il significato del coinvolgimento di CNA Pensionati è Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e ideatore e coordinatore del Liguria Longevity Project insieme a Franco Laureri.

"Fin dall'inizio abbiamo voluto evitare un errore: costruire un progetto sulla longevità e poi chiedere alle persone mature semplicemente di parteciparvi. CNA Pensionati non è il pubblico del Liguria Longevity Project: è una parte determinante del progetto. I suoi circa 2.300 associati, insieme alla più ampia comunità di CNA Cittadini, rappresentano un patrimonio straordinario di esperienze, relazioni e conoscenza del territorio. Un progetto che parla di longevità non può essere costruito senza ascoltare e coinvolgere direttamente chi della longevità è già oggi protagonista."

Vazzano prosegue: "È anche per questo che abbiamo scelto MareCultura per lanciare il progetto. Dopo cinque edizioni nelle quali CNA Imperia ha messo attorno al mare ambiente, artigianato, gastronomia, turismo, sostenibilità, imprese e comunità, la longevità rappresenta il punto nel quale questi mondi possono incontrarsi. Il mare che incontra la longevità non è soltanto il titolo di un'edizione: è l'idea di un territorio che mette clima, Dieta Mediterranea, movimento, relazioni, imprese e qualità della vita al centro di una strategia per il futuro."

"E partire da Sanremo, città dei fiori e del clima, significa recuperare una vocazione che appartiene alla nostra storia e trasformarla in una prospettiva contemporanea. Se vogliamo costruire davvero una Longevity Economy, dobbiamo farlo insieme alle persone. Per questo considero la partecipazione di CNA Pensionati e la presenza di un loro spazio dedicato a MareCultura non accessorie, ma essenziali per dare concretezza e continuità al Liguria Longevity Project."

L'invito: "Il 19 e 20 settembre partecipiamo insieme". CNA Pensionati Imperia invita quindi tutti i propri associati, la comunità di CNA Cittadini e gli over 50 della provincia a partecipare alle attività di MareCultura 2026, sabato 19 e domenica 20 settembre a Pian di Nave, a Sanremo.

Durante le due giornate sarà possibile partecipare agli appuntamenti dedicati alla longevità attiva e visitare lo stand CNA Pensionati, incontrare i rappresentanti dell'Associazione, ricevere informazioni e conoscere più da vicino il percorso che proseguirà dopo MareCultura.

L'obiettivo non è soltanto assistere a una manifestazione, ma entrare a far parte di un progetto che CNA Imperia intende costruire e far crescere nel tempo. "Vi aspettiamo a Pian di Nave — concludono Carla Sappia e Stefania Currà — perché il Liguria Longevity Project parla di noi, ma soprattutto vuole essere costruito insieme a noi. La longevità non deve significare soltanto aggiungere anni alla vita: la vera sfida è aggiungere vita, partecipazione e qualità agli anni."