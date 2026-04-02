Una vita al servizio della comunità, Isolabona ringrazia i dottori Nunzia De Angeli e Danilo Veziano

Una vita al servizio della comunità. L’Amministrazione comunale di Isolabona, a nome di tutta la cittadinanza esprime profonda gratitudine ai dottori Nunzia De Angeli e Danilo Veziano, che dopo lunghi anni di attività come medici di famiglia, giungono al meritato traguardo della pensione.
"Nel corso della loro carriera hanno rappresentato una presenza costante e rassicurante per il paese, distinguendosi non solo per la competenza professionale, ma anche per l’attenzione verso le persone e la capacità di instaurare un rapporto umano con i pazienti" - dice l'Amministrazione comunale - "Il loro contributo ha accompagnato la crescita della comunità, lasciando un segno concreto nella vita quotidiana di molte famiglie. Particolarmente rilevante è anche il percorso istituzionale del dottor Danilo Veziano, che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Isolabona per molti anni, dalla fine degli anni ’80 fino al 2014, offrendo un impegno significativo nello sviluppo e nell’amministrazione del Comune".
“A nome mio personale e dell’intera comunità di Isolabona, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai dottori Nunzia De Angeli e Danilo Veziano per la dedizione dimostrata nel corso della loro attività” - dichiara il sindaco Andrea Lombardi - "Hanno saputo interpretare con grande senso di responsabilità il ruolo del medico di famiglia, costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini che va oltre l’ambito sanitario. Nel caso del dottor Veziano, questo impegno si è affiancato a un lungo servizio amministrativo al nostro Comune. Il loro esempio resterà un riferimento importante per tutta la comunità”.
L’Amministrazione Comunale desidera, perciò, esprimere "un sincero riconoscimento per il lavoro svolto negli anni dai medici, sempre improntato a disponibilità e attenzione, qualità che hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità. A entrambi va il più sentito ringraziamento, insieme ai migliori auguri per questa nuova fase della vita".