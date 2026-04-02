Una vita al servizio della comunità, Isolabona ringrazia i dottori Nunzia De Angeli e Danilo Veziano

"Nel corso della loro carriera hanno rappresentato una presenza costante e rassicurante per il paese, distinguendosi non solo per la competenza professionale, ma anche per l’attenzione verso le persone e la capacità di instaurare un rapporto umano con i pazienti" - dice l'Amministrazione comunale - "Il loro contributo ha accompagnato la crescita della comunità, lasciando un segno concreto nella vita quotidiana di molte famiglie. Particolarmente rilevante è anche il percorso istituzionale del dottor Danilo Veziano, che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Isolabona per molti anni, dalla fine degli anni ’80 fino al 2014, offrendo un impegno significativo nello sviluppo e nell’amministrazione del Comune".