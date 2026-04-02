Cordoglio di Progetto Comune per la scomparsa del padre di Cristian Occelli, vicinanza da Taggia e Sanremo

Le realtà civiche Progetto Comune Taggia e Progetto Comune Sanremo hanno espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del padre di Cristian Occelli, figura di riferimento del movimento.

In una nota congiunta, entrambe le realtà hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’esponente e ai suoi familiari, sottolineando il legame umano che va oltre l’impegno politico. “A Cristian e alla famiglia tutta va il nostro abbraccio e la vicinanza di tutto Progetto Comune”, si legge nel comunicato. Il messaggio prosegue ribadendo il sostegno del gruppo in questo momento delicato: “Offriamo il nostro più affettuoso sostegno in questa difficile circostanza”.

Un gesto di partecipazione sentita che testimonia la coesione interna del movimento e l’attenzione ai valori di solidarietà e comunità.