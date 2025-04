Sanremo, giro di droga dentro e fuori dal carcere: i dettagli delle accuse e i nomi. La coca e l'hashish venduta anche a due poliziotti penitenziari

C'era chi spacciava 'dentro' e chi lo faceva fuori dal carcere di Sanremo. C'era poi chi pensava di eludere i controlli dell'istituto penitenziario matuziano nascondendo la droga in oggetti da recapitare ai detenuti, ma il tutto non è passato inosservato agli occhi della Penitenziaria che ha subito sequestrato lo stupefacente e denunciato i presunti responsabili all'autorità giudiziaria. Numerosi gli episodi di spaccio, proprio presso il carcere di Valle Armea, messi nero su bianco all'interno dell'avviso di conclusione indagini firmato dal pm di Imperia Antonella Politi e notificato dalla Polizia a 19 persone, di cui uno già detenuto e molte già note alle forze dell'ordine. Le accuse mosse dalla Procura sono infatti, a vari titolo, quelle di detenzione e spaccio di droga e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Le investigazioni hanno riguardato il 2020 e il 2021. All'interno dell'istituto penitenziario girava di tutto ossia cocaina, hashish e marijuana. I metodi di saldo per le dosi erano diversi. Semplicemente ci si faceva 'pagare' in stecche di sigarette, generi alimentari, ma anche ben 500 euro di vestiti oppure il classico denaro contante da girare, però su conti esteri. Durante qualche ispezione a sorpresa poi ai detenuti sono stati trovati sim e cellulari di cui non hanno fatto in tempo a disfarsi. Secondo la Squadra Mobile della Questura di Imperia sarebbe stata fatta luce sia sulle modalità adoperate per l'introduzione della droga, identificando non soltanto i detenuti coinvolti, ma anche gli ‘agevolatori’ esterni i quali, in doversi modi, avrebbero facilitato l'attività di spaccio.

Per un grammo di cocaina ci volevano almeno 100 euro, ma se il consumatore era 'abituale' e lo si conosceva si poteva anche pensare ad un sconto ossia 70,80 o 90 euro, dipendeva dal periodo storico. In carcere invece, l'hashish costava più meno 10 euro a 'pezzo' mentre un panetto arrivava sino ai mille euro. Tante le intercettazioni telefoniche captate dagli inquirenti dove la droga veniva chiamata nei 'soliti' modi ossia “fumo”, “bamba” e “canne”: niente di nuovo sotto il sole.

Un episodio poi ha visto 3 indagati, in concorso con un soggetto poi deceduto durante l'inchiesta, procurare a un quarto indagato sia cocaina che hashish per poi organizzarne “l'indebita ed inconsapevole introduzione nella casa circondariale di Sanremo” tramite un avvocato – non coinvolto nell' inchiesta. I fatti risalgono al 14 e al 31 dicembre del 2020 quando la droga era stata nascosta all'interno di una boccetta di inchiostro per tatuaggi che il legale avrebbe dovuto consegnare a due diversi detenuti. Il 31 dicembre, però il materiale è stato sequestrato dalla Penitenziaria e dentro la boccetta sono stati trovati 3 grammi di cocaina e due pezzi di hashish rispettivamente di 14 e 11 grammi.

Un altro filone dell'indagine ha poi riguardato la cessione di droga a diversi soggetti, nei territori del capoluogo, Arma di Taggia e Castellaro. Figura anche la cessione ad un paio di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria - che agli atti non risultano coinvolti nell'inchiesta né figurano in servizio al carcere di Valle Armea: infatti, gli episodi si sarebbero registrati a Imperia, senza riguardare istituti di pena.

In particolare due indagati, un uomo e una donna, in concorso “cedevano un campione di marijuana” ad “un appartenente al corpo della polizia penitenziaria il 21 novembre del 2020 e un quantitativo della medesima sostanza per il corrispettivo di 300 euro il 23 novembre del 2020. Sempre questo poliziotto penitenziario avrebbe avuto da un altro soggetto, finito nel registro degli indagati, “50 grammi di marijuana circa il 1 dicembre del 2020 ed ulteriori quantitativi di stupefacenti il 2 dicembre, il 29 dicembre, il 14 gennaio del 2021 e il successivo 11 febbraio".

Sempre una delle indagate, poi sarebbe coinvolta in un altro episodio di spaccio che questa volta registrava la presenza di un assistente capo della Penitenziaria. In questa occasione, registrata il 15 febbraio l'uomo avrebbe ottenuto “18,46 grammi netti di hashish” - droga poi sequestrata- nonché “negli anni 2019 e 2020 dietro il corrispettivo di 100 o 200 euro a volta”. Singolare infine quanto accaduto il 7 e l'8 febbraio del 2021 quando uno degli indagati acquistava della cocaina per il fratello del pusher che, però si trovava ricoverato in ospedale a Imperia. La degenza infatti, si doveva affrontare con lo 'sballo'.

Ecco tutti i 19 nomi degli indagati: Alessandro Giannone di Lecce, Massimo Passaro, Roberto Rebora, Roberta Alberti, Massimiliano Guaracci ed Alex Caputo di Sanremo; Christian Ragazzo di Albenga, i tunisini Mourad Nabli, Mohammad Arbi Haddar e Anouar Msaddak, i marocchini Mohammed Laaroussi ed Aymen Karim: Andrea Saccente di Bari, Vincenza Piccinini, Andrea Orso di 37 anni, Devici Marasco e Dario Marotta di Imperia, Vincenzo D’Agostino ed Arnolfo D’Agostino di Taggia.