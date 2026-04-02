Liguria, mercato immobiliare in crescita nel I trimestre 2026: Imperia resta il capoluogo più caro della regione

La Liguria apre il 2026 con un mercato immobiliare in crescita, secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista. Nel primo trimestre dell’anno i valori medi delle abitazioni in regione aumentano del 2,2%, attestandosi a 2.529 euro al metro quadro, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.
A livello provinciale, tutte le province registrano rialzi, anche se di diversa intensità. Imperia, pur mostrando un aumento più contenuto dello 0,9%, si conferma la provincia più cara della Liguria dopo Savona, con un valore medio di 2.713 €/m². Tra i capoluoghi, Imperia resta il più costoso della regione con 2.134 €/m², seguita da La Spezia (2.127 €/m²) e Savona (1.958 €/m²), mentre Genova si attesta a 1.491 €/m².
“Il trimestre invernale conferma un andamento positivo dei prezzi delle case usate in Italia, con una crescita diffusa su gran parte del territorio”, spiega Vincenzo de Tommaso, Responsabile Ufficio Studi di idealista. “Tra i grandi mercati, Roma mostra un incremento più deciso, mentre Milano evidenzia una crescita moderata. Nei prossimi mesi, tuttavia, il mercato residenziale potrebbe risentire di fattori macroeconomici, come l’aumento dei tassi, che potrebbe rallentare la crescita”.