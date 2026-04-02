Sanremo, lavori urgenti sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in Via Padre Semeria

Un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica interesserà oggi, il territorio comunale di Sanremo. I lavori si sono resi necessari per la riparazione urgente di una perdita lungo la condotta di distribuzione situata in via Padre Semeria. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, è stato indispensabile procedere con alcune manovre tecniche che comporteranno la sospensione temporanea della fornitura d’acqua.

L’interruzione è prevista dalle 14 e fino al termine dei lavori, stimato intorno alle 18. Coinvolgerà le utenze di via Padre Semeria dal civico 2 al 288. Alla riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi lievi alterazioni dell’aspetto dell’acqua. Come specificato nel comunicato, “potranno verificarsi fenomeni di acqua torbida, del tutto normali in questi casi”. I tecnici si scusano per il disagio arrecato ai cittadini e ringraziano per la collaborazione durante le operazioni di ripristino.