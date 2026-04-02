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Attualità | 02 aprile 2026, 14:23

Sanremo, lavori urgenti sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in Via Padre Semeria

Intervento straordinario dalle 14 alle 18 per riparare una perdita. Possibili temporanei fenomeni di opalescenza al ripristino del servizio

Sanremo, lavori urgenti sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in Via Padre Semeria

Un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica interesserà oggi, il territorio comunale di Sanremo. I lavori si sono resi necessari per la riparazione urgente di una perdita lungo la condotta di distribuzione situata in via Padre Semeria. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, è stato indispensabile procedere con alcune manovre tecniche che comporteranno la sospensione temporanea della fornitura d’acqua.

L’interruzione è prevista dalle 14 e fino al termine dei lavori, stimato intorno alle 18. Coinvolgerà le utenze di via Padre Semeria dal civico 2 al 288. Alla riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi lievi alterazioni dell’aspetto dell’acqua. Come specificato nel comunicato, “potranno verificarsi fenomeni di acqua torbida, del tutto normali in questi casi”. I tecnici si scusano per il disagio arrecato ai cittadini e ringraziano per la collaborazione durante le operazioni di ripristino.

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