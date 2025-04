Tre milioni dalla Regione per ristrutturare alberghi: Lombardi annuncia il nuovo bando per micro e piccole imprese

Importante novità per il settore turistico in Liguria: nel corso del tavolo di lavoro organizzato da Federalberghi all’Hotel Lolli Palace di Sanremo, l’assessore regionale Luca Lombardi ha annunciato l’arrivo di un bando da 3 milioni di euro, destinato a micro e piccole imprese per sostenere ristrutturazioni e ammodernamenti delle strutture ricettive.

L’incontro, molto partecipato, è stato occasione per un confronto concreto tra istituzioni e operatori del settore, in un momento delicato per l’economia dell’accoglienza. A evidenziare la situazione è stato Davide Trevia, titolare dell’Hotel La Baia di Diano Marina e presidente di Federalberghi per la provincia di Imperia: “Avevamo fatto notare come la Regione Marche avesse già avviato un programma di sostegno per le ristrutturazioni delle strutture ricettive. Abbiamo chiesto alla Liguria di seguirne l’esempio. È un periodo difficile per tutti: le attività a conduzione familiare, che sono state la spina dorsale del nostro turismo, fanno fatica a reggere. Le nuove generazioni devono potersi innamorare di questo lavoro, ma serve un grande investimento economico per consentire loro di gestire strutture moderne e competitive. Questo aiuto da parte della Regione va proprio in quella direzione”.

L’assessore Luca Lombardi ha confermato l’impegno della Regione Liguria: “Siamo riusciti a trovare una cifra importante che sarà messa a disposizione tramite un bando rivolto alle micro e piccole imprese del turismo. Al momento parliamo di 3 milioni di euro, con contributi del 50%, per interventi che vanno da un minimo di 50mila euro a un massimo di 200mila euro. L’obiettivo è sostenere ristrutturazioni e ammodernamenti, stimolando gli investimenti e mantenendo aperte le strutture, perché un albergo aperto è un vantaggio per tutta la comunità”.

Lombardi ha inoltre precisato che si sta lavorando per coinvolgere il Fondo Strategico Regionale, così da ampliare ulteriormente le risorse e dare maggiore respiro alle imprese interessate. “Una volta definito l’intero percorso – ha aggiunto – potremo capire come rendere il bando ancora più efficace e accessibile. Ma il primo passo è fatto”.

L’annuncio è stato accolto con favore dal settore, che da tempo attendeva un segnale concreto di supporto. Il turismo in Liguria continua a rappresentare un pilastro economico fondamentale, e questo nuovo strumento vuole essere un incentivo per guardare al futuro con più fiducia.