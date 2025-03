Bordighera, voragine sul lungomare: la strada diventa un cantiere (Foto e video)

Un enorme buco è stato aperto sul lungomare di Bordighera per capire i motivi per cui, ieri, si è aperta una voragine nei pressi del San Marco Beach.

L'area è al momento un cantiere a cielo aperto transennato e segnalato ai pedoni e alla viabilità che, a causa dell'intervento, è stata modificata: si può transitare a senso unico alternato in seguito al restringimento della careggiata. Per ragioni di sicurezza, inoltre, oggi non si è svolto neanche il mercato del giovedì.

Non si sa ancora con esattezza quanto dureranno i lavori, che sta portando avanti Rivieracqua, visto che gli scavi sono stati effettuati in un punto delicato caratterizzato da molti sottoservizi.