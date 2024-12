Turismo: Capodanno super per il ponente ligure, alberghi pienissimi fino alla Befana e grande afflusso di stranieri

Città piene, ovviamente difficoltà a trovare parcheggio e tanta pazienza per il traffico. Ma, rispetto all’anno scorso, albergatori molto soddisfatti perché possono registrare una maggiore affluenza di turisti, soprattutto per quanto riguarda le presenze.

Oltre al classico ‘sold out’ di fine anno, infatti, quest’anno nelle strutture ricettive di Sanremo e dell’estremo ponente della nostra provincia, si registra un maggiore afflusso di turisti già dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, rispetto agli arrivi del 2023 che erano concentrati tra il 29/30 dicembre ed il 2 gennaio. Inoltre, il weekend lungo dell’Epifania, con termina le vacanze di fine anno il lunedì, ha portato prenotazioni decisamente più importanti anche dopo il Capodanno, con camere praticamente già prenotate, almeno fino a domenica 5 gennaio.

Una fine del 2024 e, soprattutto un inizio di 2025 che quindi è già di buon auspicio per il turismo dell’estremo ponente, con una massiccia presenza di stranieri. Anche in questo caso una novità rispetto agli anni scorsi. Addirittura, in alcune strutture alberghiere, vengono segnalati più stranieri che italiani a conferma dell’attrattività della nostra provincia.

Impossibile, al momento, conoscere una percentuale di aumento dell’arrivo di turisti ma, almeno per il momento, tutti gli albergatori si sono dichiarati entusiasti del numero di presenze per le vacanze a cavallo di Capodanno che, ci si augura, possano fare da ottimo preludio per il 2025.