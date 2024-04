Sanremo: tornano le proteste nelle piazze della movida "Karaoke a mezzanotte, impossibile dormire" (Video)

Torna nuovamente d’attualità il ‘rumore’ della ormai nota zona della movida, ovvero quella compresa tra piazza Bresca e piazza Sardi. Accade per un nuovo video pubblicato sui social, che ritrae una scolaresca in gita a Sanremo, che canta a squarciagola oltre la mezzanotte.

E’ accaduto ieri sera in un locale della zona e un residente, stufo di situazioni di questo genere, ha ripreso il tutto con il cellulare. Il problema era tornato di estrema attualità durante l’ultimo Festival di Sanremo, dopo il quale i residenti avevano chiesto un incontro all’Amministrazione comunale, per far presente la situazione in cui devono vivere quasi ogni sera e, in particolare nei weekend.

Una riunione che aveva poi fatto muovere la stessa Amministrazione, che aveva incontrato i commercianti della piazza. Al termine dei due incontri l’Assessore competente Mauro Menozzi aveva assicurato maggiori controlli sul rumore notturno ma, secondo quanto affermato dai residenti non è proprio così.

“Anche ieri – ci ha detto uno di loro – abbiamo chiamato la Polizia Municipale, ma lo abbiamo fatto esclusivamente per fare in modo che la telefonata venisse registrata, visto che più volte da palazzo Bellevue ci hanno detto di non aver ricevuto lamentele in merito. Infatti nessuno si è palesato dopo la nostra chiamata”.

Nella riunione in Comune il comitato di residenti aveva paventato anche la possibilità di adire a vie legali e, anche dopo alcune riunioni tra loro, sembra che qualcosa si stia muovendo. Nel frattempo, secondo fonti ben informate, un locale della piazza molto noto per le sue serate ‘ad alto volume’ da un paio di mesi avrebbe chiuso i battenti, per buona pace di alcuni residenti.

Ma, purtroppo, il problema del ‘rumore’ notturno rimane e, avvicinandosi la bella stagione, questo aumenterà ancora. I residenti sono pronti a combattere per evitare di trascorrere un’estate insonne, come già capita nei mesi invernali, nonostante finestre chiuse e doppi o tripli vetri.