Sanremo, lunedì al Cinema Tabarin incontro pubblico sulla riforma della giustizia promosso da Fratelli d’Italia

Un incontro pubblico per discutere e approfondire la riforma della giustizia. Lunedì alle ore 18 al Cinema Tabarin di Sanremo si terrà un convegno dedicato alle ragioni del “Sì”, promosso dal Coordinamento provinciale e dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il Comitato SiRiforma.

L’iniziativa è organizzata dal segretario cittadino Antonino Consiglio e dal coordinatore provinciale Gianni Berrino, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sui contenuti della riforma.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le motivazioni tecniche a sostegno del provvedimento da diversi relatori: il dottor Alberto Landolfi, già pubblico ministero a Savona e docente universitario, l’avvocato penalista Andrea Rovere, l’avvocato Claudia Rodini, l’avvocato Alessandro Ferlini e lo stesso senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato.

A moderare il dibattito sarà l’avvocato Martina Garibaldi, assessore agli Affari Legali del Comune di Riva Ligure.

«È un momento di illustrazione ai cittadini delle ragioni tecniche della riforma e per smontare le fake news spesso poste a supporto delle ragioni del no – dichiara il senatore Berrino – a cominciare dall’indipendenza della magistratura, che rimane un cardine anche del nuovo impianto normativo, contrariamente a chi sostiene che con la riforma il pubblico ministero sarà sottoposto al governo di turno».

Il segretario cittadino Antonino Consiglio, che porterà i saluti iniziali insieme all’onorevole Matteo Rosso, invita la cittadinanza a partecipare all’appuntamento, presentato come un’occasione di approfondimento su una riforma considerata centrale per il funzionamento del sistema giudiziario e per il futuro della giustizia nel Paese.