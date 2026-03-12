Intelligenza artificiale, Berrino (FdI): “Con Reg4IA Genova può diventare hub digitale del Mediterraneo”

La Liguria punta a diventare uno dei nodi strategici della trasformazione digitale italiana. È quanto emerso ieri a Genova durante la presentazione nazionale dell’iniziativa “Regioni per l’intelligenza artificiale – Reg4IA”, dedicata alla condivisione di buone pratiche e allo sviluppo di progetti pilota basati sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche.

A sottolineare il ruolo della Liguria è stato il senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, presente all’incontro. “La Liguria si candida a diventare uno dei nodi strategici della trasformazione digitale italiana – ha spiegato –. Il programma punta a sviluppare progetti pilota di intelligenza artificiale nelle amministrazioni regionali, con applicazioni nei servizi pubblici come sanità, turismo e gestione dei dati”.

Durante l’evento è stato evidenziato anche il ruolo crescente del capoluogo ligure nelle infrastrutture digitali del Mediterraneo, grazie alla presenza di importanti cavi sottomarini e a nuovi progetti di connettività internazionale.

Alla presentazione ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti, che ha illustrato gli obiettivi del progetto. “Reg4IA nasce per mettere in rete le competenze delle Regioni e favorire la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici – ha spiegato –. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare infrastrutture digitali, cloud e capacità di elaborazione dei dati”.

Secondo Berrino, il progetto si colloca nel quadro delle politiche di innovazione tecnologica promosse dal governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con l’obiettivo di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, data center e reti ad alta capacità, rafforzando allo stesso tempo l’autonomia tecnologica europea.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato il contributo dell’Italia allo sviluppo di infrastrutture digitali condivise a livello europeo attraverso gli European Digital Infrastructure Consortium (EDIC), consorzi dedicati allo sviluppo di cloud, dati e capacità di calcolo avanzate.