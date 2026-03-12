Costarainera, sopralluogo di Scajola al cantiere della nuova sede comunale in fase di completamento

L’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana, Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Pietro Mareri, ha effettuato oggi un sopralluogo presso il cantiere della futura sede comunale di Costarainera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

L’intervento, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, è sostenuto da un cofinanziamento di 800mila euro erogato dalla Regione Liguria. Il progetto non si limita alla ricostruzione e all’adeguamento antisismico della struttura, ma punta a un’integrale rifunzionalizzazione degli spazi. Oltre agli uffici amministrativi, l’edificio ospiterà aree a vocazione socio-turistica, trasformandosi in un polo moderno e accessibile per residenti e visitatori.



“Quello di Costarainera è un intervento significativo che dimostra come la rigenerazione urbana possa rappresentare uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita delle comunità locali - dichiara l’assessore Marco Scajola -. Grazie allo stanziamento regionale, restituiamo al territorio un presidio istituzionale all’avanguardia, capace di coniugare efficienza amministrativa e sicurezza. Come amministrazione continueremo a puntare con estrema decisione sui piccoli Comuni e sui borghi della nostra Liguria. Investire con convinzione nella rigenerazione urbana di queste realtà significa non solo garantire la sicurezza delle strutture e la qualità degli spazi pubblici, ma soprattutto difendere l'identità dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo. Valorizzare il patrimonio esistente nei centri più piccoli è una priorità assoluta per rendere l'intera regione più attrattiva, vivibile e moderna. Dal 2021 a oggi, nella sola provincia di Imperia, la Regione ha finanziato 76 interventi per un investimento complessivo di 21 milioni di euro, a conferma dell’importanza strategica che questi interventi rivestono per la crescita e la valorizzazione del territorio”.



“Si tratta di un intervento molto importante per la nostra comunità. Parliamo di un luogo che rappresenta il centro vitale del paese, che in passato non era in condizioni di piena sicurezza e che oggi, grazie a un enorme lavoro, viene finalmente restituito ai cittadini. -dichiara il Sindaco di Costarainera Pietro Mareri-. L’auspicio è che questa opera possa durare altri cento anni, diventando un punto di riferimento stabile per le future generazioni. I lavori di rigenerazione urbana a Costa Rainera hanno permesso non solo di mettere in sicurezza l’area, ma anche di ridare vita al cuore del paese, con il trasferimento della sede comunale in uno spazio rinnovato e più funzionale. Inoltre, colleghiamo finalmente la piazza inferiore con quella superiore attraverso un ascensore, migliorando accessibilità e fruibilità per tutti. È stato davvero un lavoro imponente, che segna un passaggio fondamentale per il futuro della nostra comunità.”



