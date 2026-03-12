Ventimiglia, gabbie e abbattimento cinghiali. Lev: "Soluzioni inutili, il problema è dettato dalla continua uccisione da parte dell'uomo"

"Periodicamente si ripresenta il problema cinghiali in città, questa volta è il turno di Ventimiglia dove il comune propone di raccogliere le segnalazioni attraverso mail dedicata e la vigilanza regionale si occuperà degli abbattimenti. La Lav, Lega antivivisezione anche questa volte ricorda che i cinghiali scendono in città per vari motivi, sono spinti a valle dalla caccia, sono attirati dalla spazzatura, dai resti di cibo, probabilmente qualcuno li foraggia direttamente o indirettamente e sono animali antropici, amano vivere in città. Le soluzioni di abbattimento, oltre ad essere cruenti, sono inutili e addirittura peggiorano la situazione in quanto, come ben spiegato dagli etologi che li hanno studiati nel loro territorio naturale, i branchi sono capeggiati dalla matriarca che è la femmina che difende il branco facendo da scudo, è anche l'unica che produce progesterone e va in calore" - dice Lav, Lega antivivisezione, di Imperia commentando la decisione del Comune di Ventimiglia di utilizzare gabbie per cinghiali e squadre di caccia per l’abbattimento dei capi catturati.

"Quando la matriarca viene uccisa i suoi ormoni non inibiscono più quelli delle altre femmine che vanno tutte in calore, si disperdono e creano nuovi branchi. Si capisce, quindi, che la caccia moltiplica il problema ma c'è anche un'altra questione. La braccata crea ansia nel branco che va in stress e si disperde. La caccia praticata dal lupo, invece, non crea la stessa reazione, il branco, infatti, resta unito e i lupi eliminano i deboli. Va da sé che il problema è dettato dalla continua uccisione da parte dell'uomo e lo dimostra il fatto che più si caccia e più i cinghiali aumentano" - sottolinea - "Oltretutto, in periodo primaverile, le matriarche sono gravide e uccidere loro e i piccoli è un atto semplicemente crudele. Non vogliamo poi parlare di tutti i morti per caccia, non per ultimi anche cani scambiati, ci chiediamo come sia possibile, per selvatici".

"La Lav già a San Lorenzo al mare ha creato in passato un evento proprio per spiegare alla cittadinanza come conoscere i selvatici, lupo compreso, e come convivere in maniera pacifica" - afferma - "Sperando di replicare a breve si consiglia di seguire la pagina sui social in modo per essere sempre aggiornati sugli eventi mirati alla tutela di ogni essere vivente".