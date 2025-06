Sanremo: magazzino distrutto da un incendio in strada Borgo Tinasso, a rischio anche una abitazione (Foto e Video)

Momenti di vero terrore, questo pomeriggio intorno alle 15 in strada Borgo Tinasso a Sanremo per l’incendio di un magazzino attiguo ad una abitazione dove vivono un uomo e una donna. Le fiamme sono divampate rapidamente, trovando facile appiglio nel materiale all'interno del magazzino.

Ancora da capire con precisione cosa abbia scatenato l’incendio che ha distrutto totalmente il magazzino adibito a ricovero attrezzi, attiguo all’abitazione. Le fiamme si sono levate altissime con un fumo nero che era visibile fin dal centro della città, probabilmente generato da alcuni bidoni di vernice all’interno. Nel corso dell'incendio si sono anche udite alcune esplosioni e, anche su questo, stanno indagando i pompieri arrivati pure da Imperia. Il rogo ha attaccato anche la costruzione dove vivono i due ed è stato fermato in tempo dai Vigili del Fuoco anche se alcuni danni sono stati comunque provocati dalle fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con due autobotti, una da Imperia. L'incendio è stato spento in una ventina minuti anche se il lavoro dei pompieri è andato avanti per oltre due ore, prima di considerare la situazione sotto controllo. Ora bisognerà verificare che, nell’incendio non sia perito qualche animale da cortile che era custodito nella proprietà. Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono particolarmente ingenti. Le indagini sono svolte dalla Polizia.