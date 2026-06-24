Accoltellamento a Ventimiglia, spiegamento di forze dell'ordine in città (Foto)

Spiegamento di forze dell'ordine a Ventimiglia per cercare un uomo, pare un magrebino responsabile di un accoltellamento che sembra essersi verificato, in serata, nei pressi di via San Secondo.

I carabinieri stanno, così, setacciando le vie cittadine alla ricerca del responsabile. Non si conosce ancora la dinamica esatta dei fatti ma, secondo la testimonianza di alcuni abitanti della zona, un gruppo di persone, armate di spranghe, correva e urlava lungo la via probabilmente per cercare di 'catturare' il responsabile dell'accoltellamento.

L'uomo, che pare fosse a torso nudo, sarebbe così scappato sui binari ferroviari, dopo aver scavalcato il muro e la recinzione. Sono state così allertate le forze dell'ordine che dopo essere giunte sul posto hanno iniziato la 'caccia all'uomo'. Il ferito, invece, è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde Intemelia.