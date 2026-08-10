Treni, lunedì nero al confine italo-francese: incendio vicino ai binari e bagaglio abbandonato, ritardi fino a due ore

Giornata particolarmente complicata per chi oggi ha scelto il treno per spostarsi lungo la Costa Azzurra e tra Ventimiglia e Nizza. La concomitanza di due distinti episodi ha infatti provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, proprio in una delle giornate caratterizzate dalle temperature elevate e dal grande afflusso di viaggiatori. Il primo problema si è verificato nei pressi di Mentone, dove è divampato un incendio nelle vicinanze della linea ferroviaria. Le fiamme hanno reso necessario rallentare e interrompere la circolazione in entrambe le direzioni tra Ventimiglia e Nizza, con conseguenze inevitabili anche per i collegamenti utilizzati quotidianamente da numerosi pendolari e dai tanti turisti che in questi giorni si spostano tra la Riviera dei Fiori e la Francia.

A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto un secondo episodio, questa volta lungo la tratta compresa tra Nizza e Monaco. La circolazione ferroviaria è stata infatti temporaneamente perturbata in entrambi i sensi a causa della presenza di un bagaglio dimenticato, circostanza che ha richiesto le necessarie verifiche di sicurezza prima di poter procedere con la ripresa dei collegamenti. Inizialmente, secondo le informazioni diffuse dalla SNCF, il ritorno alla normale circolazione era previsto intorno alle 12. La ripartenza, però, è avvenuta in maniera molto graduale e il sistema ferroviario ha continuato a risentire delle conseguenze dei due episodi anche successivamente. I treni hanno accumulato ritardi molto consistenti, con tempi di attesa variabili da pochi minuti fino, nei casi più problematici, a circa due ore.

La situazione ha inevitabilmente creato disagi soprattutto a chi aveva programmato spostamenti nella fascia centrale della giornata, con coincidenze saltate e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del previsto. La combinazione tra l'incendio nei pressi di Mentone e l'allarme legato al bagaglio ha finito per interessare una delle principali direttrici ferroviarie utilizzate per collegare Ventimiglia con il Principato di Monaco e Nizza. La raccomandazione per i viaggiatori è quindi quella di verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, tenendo conto dei possibili ritardi accumulati dalla circolazione. Una giornata già complicata dal caldo e dal forte movimento turistico si è così trasformata in un lunedì di attese e disagi per migliaia di passeggeri lungo la Riviera.