Estate sicura, controlli nella movida di Sanremo: tre locali nei guai per alcol servito ai minori

Nella serata del gioverdì scorso è scattato un nuovo servizio congiunto delle forze dell'ordine nel cuore della movida di Sanremo, nell'ambito dell'Operazione "Estate sicura". Personale della Polizia di Stato, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale di Sanremo e agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali. L'attività ha interessato in particolare Piazza Bresca e le aree limitrofe, con l'obiettivo di contrastare il consumo e l'abuso di bevande alcoliche, prestando particolare attenzione alla tutela dei minorenni. I controlli sono stati svolti anche con personale in abiti civili, così da poter verificare direttamente le modalità di somministrazione all'interno dei locali.

Nel corso del servizio sono stati accertati tre distinti episodi di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni. In tutti i casi, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non sarebbe stata effettuata la preventiva verifica dell'età attraverso la richiesta di un documento di identità. Complessivamente sono stati identificati cinque minorenni, che avevano prima ordinato e successivamente consumato e pagato le bevande alcoliche. Le circostanze sono state riscontrate anche grazie alla presenza degli operatori in borghese, impegnati a monitorare le attività della movida. Gli accertamenti proseguiranno ora con gli adempimenti di competenza per le violazioni rilevate nel corso del servizio.

L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto sul territorio durante il periodo estivo, quando Sanremo registra un significativo aumento delle presenze e della frequentazione delle zone della movida. L'obiettivo dei controlli è quello di prevenire situazioni di rischio e tutelare la pubblica incolumità, sia degli avventori sia dei residenti. Particolare attenzione viene rivolta ai comportamenti che possono determinare condizioni di pericolo, soprattutto quando coinvolgono giovani e giovanissimi. I servizi interforze proseguiranno quindi anche nei prossimi giorni nelle aree considerate maggiormente sensibili. Pattugliamenti e controlli saranno intensificati, con l'impiego coordinato delle diverse forze di polizia impegnate nell'Operazione "Estate sicura".