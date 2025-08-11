Il paradosso del tunnel sul colle di Tenda: la riapertura ha provocato un calo di turisti francesi che preferiscono il cuneese

Dal 28 giugno scorso, con l’apertura del nuovo tunnel del Colle di Tenda, i collegamenti tra le province di Imperia e Cuneo sono stati notevolmente migliorati. La rinnovata infrastruttura permette infatti spostamenti più rapidi e sicuri, facilitando il transito tra le due regioni e offrendo un’alternativa più efficiente rispetto alle vecchie strade di montagna.

Paradossalmente, secondo quanto evidenziato dagli operatori dell’estremo Ponente ligure, questa novità ha anche portato a qualche cambiamento nei flussi turistici e nelle abitudini di viaggio. In particolare, si nota una riduzione della presenza di turisti francesi in provincia di Imperia, visto che ora sono più incentivati a dirigersi verso il cuneese, attratti dalla possibilità di raggiungere più facilmente le località di interesse nel cuore delle Alpi.

Questo spostamento di flussi può rappresentare un’opportunità per le destinazioni del cuneese, che potrebbero vedere un aumento di visitatori grazie a questa nuova via di accesso. Ma, di fatto, scontenta quelle della nostra provincia, con gli operatori locali e le autorità stanno monitorando attentamente questa situazione, consapevoli che migliorare le infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo turistico e per la mobilità sostenibile della zona.

La speranza è che questa apertura possa portare benefici a entrambe le province, favorendo uno scambio più fluido tra le regioni e valorizzando le bellezze naturali e culturali di entrambe. Vedremo, ovviamente, se la situazione si stabilizzerà nel corso dei prossimi mesi, visto che stiamo comunque vivendo un buon momento turistico, nonostante qualche calo segnalato da alcune categorie.