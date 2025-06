Ospedaletti: doppio semaforo ma singolo stop con strisce pedonali, in molti si chiedono "Dove dobbiamo fermarci col rosso?" (Foto)

E’ stato più volte oggetto del contendere tra automobilisti e motociclisti con le forze dell’ordine che elevavano multe ed ora è un ‘oggetto misterioso’. Stiamo parlando del ‘doppio’ semaforo ad Ospedaletti, nella zona del Byblos, per chi percorre l’Aurelia in direzione Sanremo.

Una volta erano presenti due ‘stop’ ed i relativi passaggi pedonali. Oggi, invece, permangono i due semafori ma solo un segnale orizzontale di arresto e le ‘zebre’ per i passanti. Quei pochi pedoni che attraversano la strada in quella zona, visto che è sicuramente preferito il passaggio a loro dedicato di fronte alla Municipale per poi raggiungere la zona a mare.

In molti si chiedono e ci hanno chiesto “Dobbiamo fermarci al primo o al secondo semaforo, se questo è rosso?” Interessante domanda alla quale, almeno noi non sappiamo rispondere. Una volta, con il doppio (e inutile) semaforo, chi superava il primo segnale di stop veniva multato se colto dalle forze dell’ordine, ma oggi la segnaletica orizzontale è cambiata. Ovviamente giriamo la domanda a chi di dovere per capire se ci si deve fermare al primo o al secondo semaforo oppure se, vista l’assenza di stop e strisce pedonali, sarebbe ora di rimuovere il primo e lasciare solo il secondo.

Intanto, negli ultimi giorni, in molti si saranno anche chiesti il motivo delle continue code agli impianti semaforici all'incrocio con il Byblos. Si tratta di una centralina andata in tilt che deve essere sostituita.