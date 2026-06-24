Vallecrosia al Mare, pedone muore dopo incidente stradale in centro: nuovi rilievi della polizia locale (Foto e video)

Mattinata di rilievi per la polizia locale di Vallecrosia al Mare. Gli agenti si sono, infatti, recati sul luogo dell'incidente stradale verificatosi ieri in via Colonnello Aprosio per prendere le necessarie misure che serviranno, insieme alle immagini riprese dalle telecamere cittadine, a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Durante le operazioni il traffico è stato momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Secondo la versione di alcuni testimoni, sembrerebbe che una moto, guidata da un 19enne, proveniente da Ventimiglia e diretta a Bordighera, pare a velocità sostenuta, abbia investito una persona mentre stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Nel violento scontro è rimasta coinvolta anche un'altra moto che si stava dirigendo verso Ventimiglia. Nel tentativo di schivare il pedone, infatti, il 19enne si sarebbe scontrato con un altro veicolo a due ruote che proveniva dalla direzione opposta con a bordo due persone. Ad allertare i soccorsi sono stati diversi cittadini e commercianti che hanno visto l'accaduto e hanno aiutato i feriti in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono, infatti, poi giunti un'automedica, diverse ambulanze (Croce Azzurra, Croce Verde Intemelia e Ponente Emergenza) e la polizia locale. E' stato allertato pure l'elisoccorso Grifo 01 ma purtroppo, alla fine, la persona investita, un uomo di origine bengalese, Maqbul Talkdar, non ce l'ha fatta.