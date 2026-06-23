Vallecrosia al Mare, incidente stradale in centro: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Mobilitazione di soccorsi a Vallecrosia al Mare per un incidente stradale verificatosi in via Colonnello Aprosio verso le 13.20.

Sul posto sono giunti un'automedica, diverse ambulanze (Croce Azzurra, Croce Verde Intemelia e Ponente Emergenza) e la polizia locale. Si è alzato in volo anche l'elicottero Grifo 01.

Non è chiara la dinamica del sinistro, al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo la versione di alcuni testimoni, sembrerebbe che una moto proveniente da Ventimiglia, e diretta a Bordighera, pare a velocità sostenuta, abbia investito una persona mentre stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Nel violento scontro è rimasta coinvolta anche un'altra moto che si stava dirigendo verso Ventimiglia. Le due moto sembra si siano scontrate finendo così addosso alle auto parcheggiate lungo la via. Ad allertare i soccorsi sono stati diversi cittadini che hanno visto l'accaduto e hanno aiutato i feriti in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Al momento il tratto di strada coinvolto dall'incidente è stato chiuso al transito, la viabilità è stata, infatti, deviata sulla Romana. E' intervenuto, ad aiutare a dirigere il traffico, anche il consigliere comunale Luca Pellegrino.