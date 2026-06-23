Incidente stradale a Vallecrosia al Mare, morto l’uomo investito in centro (Foto)

Non ce l'ha fatta la persona investita oggi in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia al Mare. Si tratta di un 58enne di origine bengalese, Maqbul Talkdar, conosciuto in città per il suo lavoro: lavava i vetri dei negozi.

Nonostante i soccorsi sul luogo dell'incidente stradale e l'arrivo dell'elicottero Grifo 01, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto erano, infatti, giunti un'automedica, diverse ambulanze (Croce Azzurra, Croce Verde Intemelia e Ponente Emergenza) e la polizia locale.

Secondo la versione di alcuni testimoni, sembrerebbe che una moto proveniente da Ventimiglia, e diretta a Bordighera, pare a velocità sostenuta, abbia investito una persona mentre stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Nel violento scontro è rimasta coinvolta anche un'altra moto che si stava dirigendo verso Ventimiglia. Nel tentativo di schivare il pedone la moto si è scontrata così con un altro veicolo a due ruote finendo entrambe vicino alle auto parcheggiate lungo la via. Ad allertare i soccorsi sono stati diversi cittadini e commercianti che hanno visto l'accaduto e hanno aiutato i feriti in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Il tratto di strada coinvolto dall'incidente, che era stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori in totale sicurezza, è stato riaperto al transito.