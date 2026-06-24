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Cronaca | 24 giugno 2026, 09:07

Code sull'Aurelia, traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Disagi in entrambe le direzioni di marcia

Code sull'Aurelia, traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Code sull'Aurelia. Traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia. Dalle 7 di questa mattina lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia creando disagi soprattutto agli automobilisti, in particolare ai lavoratori e ai frontalieri.

Gli automobilisti hanno impiegato più di un'ora per percorrere il tragitto tra Bordighera e Ventimiglia passando dall'Aurelia. Una situazione che ha contribuito a creare rallentamenti e ingorghi anche nelle vie laterali e secondarie di Vallecrosia al Mare e Camporosso, dove la coda si è estesa fino all'altezza dell'autostrada arrivando dalla val Nervia. 

Sembrerebbe che i disagi riscontrati siano dovuti a un semaforo posizionato in corso Genova a Ventimiglia e ai lavori per realizzare una rotonda che possa consentire l'accesso ai nuovi posteggi nell'ex area ferroviaria.

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Elisa Colli

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